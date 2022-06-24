Canan Karatay’dan 'iyileştiren yağ' tavsiyesi! Zeytinyağı değil...

Prof. Dr. Canan Karatay, obeziteden sonra şimdi de estetik operasyon yaptıranlara seslendi. Güzelleşmek için bıçak altına yatılmaması gerektiğini belirten Canan Karatay, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Canan Karatay, genç kalmak ve zayıflamak istiyorsanız her gün mutlaka tüketmeniz gerekiyor diyerek duyurdu.
Verdiği beslenme önerileri ile tartışmalara neden olan 79 yaşındaki Prof. Dr. Canan Karatay, obeziteye savaş açmıştı şimdi de estetik operasyonlarına savaş açtı. Omega-3'ü "İyileştiren yağ" olarak adlandıran Prof. Dr. Canan Karatay, Omega-3 ile yaşlanmanın önlendiğini iddia etti. Dr. Canan Karatay, ayrıca Omega-3'ün zayıflamaya da yardımcı olduğunu fazla kilolarından şikayetçi olanların da tüketmesi gerektiğini söyledi.
Prof. Dr. Canan Karatay, Omega-3'ün her gün mutlaka yiyeceklerle ya da gıda olarak alınması gerektiğini ifade etti. Omega-3 sayesinde yaşlılığın önlendiğini belirten Prof. Dr. Canan Karatay, Omega-3 kullananların estetik operasyon yaptırmasına gerek olmadığını söyledi.
Omega-3 özellikle yağlı balıklarda bulunurken bazı sebzelerde de omega 3 vardır. İşte omega-3 açısından zengin olan 8 besin:
Prof. Dr. Canan Karatay'ın hem zayıflamak hem de gençleşmek için önerdiği omega-3 yağ asitlerinin pek çok faydası vardır. Vücuda girdiğinde oldukça kapsamlı çalışan omga-3'ün faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:
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