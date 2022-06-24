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Canan Karatay’dan 'iyileştiren yağ' tavsiyesi! Zeytinyağı değil...

24.06.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği doğal beslenme önerileri ile gündemden düşmüyor. Obezite tehlikesine karşı yıllardır önemli uyarılarda bulunan Canan Karatay, şimdi de estetik operasyon yaptıranlara seslendi. Hem genç hem de fit görünmek isteyenlere öneride bulunan Canan Karatay, her gün tüketildiğinde inanılmaz etkileri olan bir vitamin önerdi.

Canan Karatay’dan 'iyileştiren yağ' tavsiyesi! Zeytinyağı değil...

Prof. Dr. Canan Karatay, obeziteden sonra şimdi de estetik operasyon yaptıranlara seslendi. Güzelleşmek için bıçak altına yatılmaması gerektiğini belirten Canan Karatay, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Canan Karatay, genç kalmak ve zayıflamak istiyorsanız her gün mutlaka tüketmeniz gerekiyor diyerek duyurdu.

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YAŞLANMAYI ÖNLEYEN 'İYİLEŞTİREN YAĞ'

Verdiği beslenme önerileri ile tartışmalara neden olan 79 yaşındaki Prof. Dr. Canan Karatay, obeziteye savaş açmıştı şimdi de estetik operasyonlarına savaş açtı. Omega-3'ü "İyileştiren yağ" olarak adlandıran Prof. Dr. Canan Karatay, Omega-3 ile yaşlanmanın önlendiğini iddia etti. Dr. Canan Karatay, ayrıca Omega-3'ün zayıflamaya da yardımcı olduğunu fazla kilolarından şikayetçi olanların da tüketmesi gerektiğini söyledi.

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Prof. Dr. Canan Karatay, Omega-3'ün her gün mutlaka yiyeceklerle ya da gıda olarak alınması gerektiğini ifade etti. Omega-3 sayesinde yaşlılığın önlendiğini belirten Prof. Dr. Canan Karatay, Omega-3 kullananların estetik operasyon yaptırmasına gerek olmadığını söyledi.

OMEGA-3 ALMAK İÇİN HANGİ BESİNLERİ TÜKETMELİSİNİZ?

Omega-3 özellikle yağlı balıklarda bulunurken bazı sebzelerde de omega 3 vardır. İşte omega-3 açısından zengin olan 8 besin:

  • İstiridye
  • Uskumru
  • Ceviz
  • Somon
  • Keten tohumu
  • Morina balığı
  • Chia tohumu
  • Soya fasulyesi
Somon balığından daha çok omega içerir! Chia tohumu nedir? Chia tohumu faydaları nelerdir?Somon balığından daha çok omega içerir! Chia tohumu nedir? Chia tohumu faydaları nelerdir?

OMEGA-3'ÜN FAYDALARI NELERDİR?

Prof. Dr. Canan Karatay'ın hem zayıflamak hem de gençleşmek için önerdiği omega-3 yağ asitlerinin pek çok faydası vardır. Vücuda girdiğinde oldukça kapsamlı çalışan omga-3'ün faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Omega-3 ani ölümleri engelliyor
  • İçindeki asitler sayesinde bağışıklık sistemini destekliyor ve hastalanmayı önlüyor
  • Kalp dostu olan omega-3 kalp krizi, felç ve hipertansiyon hastalıklarını önlerler.
  • Bağırsak dostu olan omega-3 özellikle kolon kanseri ile meme kanserini önlüyor.
  • Cildi gerginleştiren Omega-3 ciltteki esnekliği de sağlıyor.
  • Zayıflamaya yardımcı olan omega-3 kilo almayı ve obeziteyi engelliyor.
  • Omega-3 diyabet hastalığını da önlüyor.
  • Aspirin gibi kanı sulandıran omega-3 aspirin gibi ince bağırsaklarda ve mide de kanama yapmıyor.
  • Omeğa-3 sinir sistemini de destekleyerek depresyona da engel oluyor.
  • Adet dönemlerindeki sancıyı, ağrıyı ve şişkinliği de önlüyor.


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