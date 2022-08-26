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Canan Karatay’ın favorisine İbn-i Sina binlerce yıl önce bakın ne demiş

26.08.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay verdiği sağlık önerileriyle halk sağlığı hakkında önemli bilgiler veriyor. İbn-i Sina ise dünya çapında Tıbbın Babası olarak görülen modern tıbbın duayeni. Biri binlerce yıl öncesinden yaptığı çalışmalarla günümüze ışık tutarken Canan Karatay bildiği bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Canan Karatay’ın hastalıklara çare olduğunu söylediği ve ısrarla tüketilmesi gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunduğu favori çorbası hakkında İbn-i Sina binlerce yıl önce bakın ne demiş...

Canan Karatay’ın favorisine İbn-i Sina binlerce yıl önce bakın ne demiş

Prof. Dr. Canan Karatay, uzun zamandır verdiği tavsiyelerle halkı bilgilendiriyor. Kimi zaman ezber bozan tavsiyelerle şaşırtan Karatay, söylediği her sözle gündemde kalmayı başarıyor. İbn-i Sina, binlerce yıl önce yaşamış ve dünya çapında modern tıbbın babası olarak adlandırılan önemli bir alim.

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Yaptığı çalışmaları kaleme alarak tüm bilgilerini insanlıkla paylaşan İbn-i Sina’nın tedavi yöntemleri günümüzde halen kullanılıyor. Üniversitelerde ders olarak okutulan İbn-i Sina, verdiği doğal tedavi reçeteleri ile binlerce yıl önce yaşamış olsa bile gündemden düşmüyor.

CANAN KARATAY PAÇA ÇORBASI HAKKINDA NE DEDİ?

Prof. Dr. Canan Karatay, çok uzun zamandır kelle ve paça çorbaları hakkında açıklamalarda bulunuyor. Her fırsatta bu çorbanın adeta şifa kaynağı olduğunu belirtiyor. Karatay, ayak ve kelleden yapılan paça çorbasının insan sağlığına faydalı olduğunu söyledi. Canan Karatay, bu çorbanın başta koronavirüs olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğini öne sürmüştü.

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Canan Karatay geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda paça çorbası hakkında şunları dile getirdi:

Kelle ve ayak paça süper besindir. O kadar süperdir ki, bizim gibi yaşlıların diz, kalça ve bel ağrılarını giderir. Hastalıkları önler, korona virüsünü önler ve diğer bütün virüsleri önler. Vücudunuzun bağışıklık sistemi güçlü olursa hiçbir hastalık bulaşmaz size. Onun için sabah akşam kelle paça yemeği ihmal etmeyiniz efendim. Kollajen çok iyidir, glikoz amini çok iyidir ve mikropları öldürür. Bağırsak florasını düzenlediği için hastalanmazsınız, kalp hastası olmazsınız grip ve Alzheimer olmazsınız çocuklar aksırmaz öksürmez”

Bu çorbayı içen hastalanmıyor! Adeta gençlik iksiri: Kelle paça çorbası faydaları, kelle paça çorbası tarifi! Kelle paça nasıl yapılır?Bu çorbayı içen hastalanmıyor! Adeta gençlik iksiri

İBN-İ SİNA PAÇA ÇORBASI HAKKINDA NE DEDİ?

Batılılarca hekimlerin önderi olarak bilinen İbn-i Sina; "Büyük Üstat" ismiyle de tanınır. Tıp alanında yedi yüzyıl boyunca temel kaynak eser olarak süregelen "El-Kanun fi't-Tıb" (Tıbbın Kanunu) adlı kitabı ile ünlenmiş ve bu kitap, değişik Avrupa üniversitelerinde 17. yüzyıl ortalarına kadar tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur. İbn-i Sina bu kitabında paça çorbası hakkında şu bilgileri vermiştir:

Öksürüğe iyi gelir, iyi bir kimusa (yemeklerin mide özsuyuyla karıştıktan sonra aldığı durum.) dönüşür ve bağırsakları yumuşatır.


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paça çorbası Canan Karatay ibni sina
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