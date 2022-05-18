Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir YouTube programında yine ezber bozan açıklamalarda bulundu. Obeziteye karşı verdiği mücadeleyle bilinen Canan Karatay, kilo vermek isteyenlerin favorisi yulaf hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yulafın insan yiyeceği olmadığını ve faydadan çok zararı olduğunu söyleyen Karatay, yulafın at yiyeceği olduğunu söyledi.

Midyeye sıcak bakmadığını belirten Canan Karatay, "Hazır satılanlara karşıyım" dedi. Her fırsatta işlenmiş gıdaların zararlarından bahseden Karatay, doğal beslenmenin önemini vurguluyor. Karatay bu sefer tuz, dondurma, midye ve yulafla ilgili önemli bilgiler verdi.

PAKET DONDURMA YEMEYİN

Prof. Dr. Canan Karatay çoğu yiyecekte olduğu gibi dondurmada da ev yapımını tercih ediyor. Karatay'a göre paket dondurmalar sağlığımız için bir tehdit. Paket dondurmada mısır şurubu şekeri olduğunu söyleyen Canan Karatay, bu şurupların metabolizmayı ve bağırsakları bozduğunu belirtti.

"HAZIR SATILANLARA KARŞIYIM"

Canan Karatay, midyelerde kullanılan pirince güvenmediğini belirterek "İçine ne konulduğunu bilmiyorum, hazır satılanlara karşıyım. Sahillerde satılanlara dikkat edin" dedi.

"Çiğ köfte sağlıklı et ve yerel bulgurdan olmalı. Dışarıda satılanlarda hangi bulguru kullandıklarını bilmiyoruz. Doğal olanı tercih edin. Evde yapıp yiyebilirsiniz, kilo alıyorum diye korkmayın"

Canan Karatay kahvede tercihini Türk kahvesinden yana kullanıyor. Üstelik Türk kahvesinde şekere de karşı. Kahvenin önemli bir antioksidan olduğunu belirten Karatay, bitkilerini de telveyle beslediğini açıkladı. Karatay, "Kahvelerde süt tozu ve şuruplardan kaçınalım. Tatlandırıcılardan uzak duralım" uyarısında bulundu.

HANGİ TUZ FAYDALI?

Tuz kullanımı yıllardır tartışılan bir konu. Çoğu zaman sağlığa zararlı olarak gösterilse de Canan Karatay, kristal tuzun faydalı olduğunu söylüyor.

Karatay kristal tuzun mineral deposu olduğuna dikkati çekerek "84 mineral var. Tuzdan uzak durun demek doğru değil. Burada mesele hangi tuzdan, hangi yağdan uzak duracak olmamız. Asıl dikkat etmemiz gereken ise sofra tuzları. Sinir sistemimizin düzenli çalışması için kristal tuza ihtiyacımız var.

"KİMSEDEN BİR ŞEY ALMADIM"

Gençler için beslenme önerileri de veren Karatay, yumurta ve kelle paçanın önemine de vurgu yaparak, "Yumurta yapıp, yanlarına alabilirler. Kelle paça önemli bir besin. Pandemi döneminde sıkça duyduğumuz antikor bu tür doğal hayvansal gıdalardan alınıyor" diye konuştu. "Bana kelle paçacılardan sponsorluk aldın diyorlar ama burada belirtmek isterim; bugüne kadar kimseden böyle bir şey almadım.

Hastalıkların genetik değil de epigenetik yani iç ve dış faktörlerin vücutta etkilerinden kaynaklandığını ifade eden Karatay, sofralarımızdan yumurta, ceviz ve doğal tavukları eksik etmemiz gerektiği konusunda uyardı.



