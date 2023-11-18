Candan kardeşlerle aynı cezaevinde kalan Sıla Doğu'nun yıllar önce yaptığı Bahar Candan taklidi yeniden gündem yarattı! Sosyal medyada çok konuşuldu

Engin ve Dilan Polat çiftinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinden sonra 600 fenomen yakın markaja alınmıştı. Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ile Silivri'deki günleri sona ererken kardeş Sıla Doğu Marmara Cezaevi'nde kalmıştı. Dün tutuklama kararı çıkan Nihal ve Bahar Candan da Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne sevk edildi ve Sıla Doğu'ya komşu oldular. Aynı cezaevinde kalan Sıla Doğu'nun 2 yıl öncesinde Bahar Candan'ı taklit ettiği bir video yeniden sosyal medyada gündem yarattı.

YENİDEN GÜNDEM YARATTI

Sıla Doğu'nun, Bahar Candan'ın Armağan Çağlayan'ın programına katıldığında babasıyla ilgili yaptığı açıklamaları taklit ettiği bir videosu sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden hatırlatılarak gündeme getirildi.