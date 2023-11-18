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    4. Candan kardeşlerle aynı cezaevinde kalan Sıla Doğu'nun yıllar önce yaptığı Bahar Candan taklidi yeniden gündem yarattı! Sosyal medyada çok konuşuldu

    Candan kardeşlerle aynı cezaevinde kalan Sıla Doğu'nun yıllar önce yaptığı Bahar Candan taklidi yeniden gündem yarattı! Sosyal medyada çok konuşuldu

    18.11.2023 15:46 | Son Güncelleme:
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    Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat ile birlikte Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu da cezaevine girmişti. Çete üyeliği ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Nihal Candan ve Bahar Candan'ın da Sıla Doğu ile aynı cezaevine gönderildiği belirtilmişti. Candan kardeşlerle aynı cezaevinde kalan Sıla Doğu'nun Bahar Candan'ı taklit ettiği görüntüler yeniden sosyal medyada gündem yarattı.

    Engin ve Dilan Polat çiftinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinden sonra 600 fenomen yakın markaja alınmıştı. Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ile Silivri'deki günleri sona ererken kardeş Sıla Doğu Marmara Cezaevi'nde kalmıştı. Dün tutuklama kararı çıkan Nihal ve Bahar Candan da Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne sevk edildi ve Sıla Doğu'ya komşu oldular. Aynı cezaevinde kalan Sıla Doğu'nun 2 yıl öncesinde Bahar Candan'ı taklit ettiği bir video yeniden sosyal medyada gündem yarattı.

    YENİDEN GÜNDEM YARATTI

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    Sıla Doğu'nun, Bahar Candan'ın Armağan Çağlayan'ın programına katıldığında babasıyla ilgili yaptığı açıklamaları taklit ettiği bir videosu sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden hatırlatılarak gündeme getirildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Bahar Candan
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