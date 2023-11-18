'Dilan Polat' güzellik merkezi açan fenomen çiftler daireden lüks villaya geçti! Polat piyangosu onlara da vurdu

Dilan ve Engin Polat çiftinden sonra Nihal-Bahar Candan kardeşlerinde de tutuklanması gözlerinden bir kez daha fenomenlere çevrilmesine neden oldu. Lüks hayatlarına dair yaptıkları paylaşımları tek tek silen fenomenlerden 'Dilan Polat' şubesi kuran İleyda-Tolunay Topal ve Tuğba-Ömer Bağ çiftleri dikkatleri çekti.

DİLAN POLAT'LA ÇOK YAKINDILAR

Show Ana Haber'in haberine göre, Tuğba-Ömer Bağ çifti 2019 yılında oldukça mütevazi bir hayat yaşarken 2020 yılında ilk Dilan Polat şubesini açtılar. Bir anda hayatları başka bir noktaya giden çift estetik operasyonlarla dış görünüşlerini değiştirdi. Ardından dairedeki evlerinin yerini havuzlu villa ve lüks araçlar aldı.

Tuğba Bağ çocuklarına doğum günü partisi yaptığı zaman misafirler arasında Dilan Polat'ta yerini aldı. Bağ sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Dilan Polat'ın çocuklarının doğum gününü kutlamak için altın taktığı anları yayınlamıştı. Dilan Polat'ın kutlama sırasında Bağ'a "Canım arkadaşım iyi ki doğurmuşsun. Seni çok seviyorum" dediği görüldü.

DİLAN POLAT'IN HER ANINDA YANINDA OLAN DİĞER ÇİFT

Dilan Polat şubesi açarak zengin olan diğer bir çift ise İleyda-Tolunay Topal olarak sosyal medyanın karşısına çıktı. İleyda Topal sosyal medyada ürün tanıtımları yaparak 2 milyonu aşkın takipçiye ulaşırken kendine ait bir markası da var. Onun hayatındaki en büyük değişim ise Dilan Polat şubesi açtıktan sonra oldu.







