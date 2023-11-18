Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. 'Dilan Polat' güzellik merkezi açan fenomen çiftler daireden lüks villaya geçti! Polat piyangosu onlara da vurdu

    'Dilan Polat' güzellik merkezi açan fenomen çiftler daireden lüks villaya geçti! Polat piyangosu onlara da vurdu

    18.11.2023 08:08 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    'Dilan Polat' şubesi açarak güzellik merkezi sektörüne adım atan çiftler aynı zamanda sosyal medyada da ünlenmeyi başardı. Mütevazi hayatlarını bir anda geride bırakan çiftler havuzlu villalar, lüks arabalarla sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya başladı. Değişimleriyle dudak uçuklatan fenomenlere bu kez İleyda-Tolunay Topal ve Tuğba-Ömer Bağ çiftleri eklendi.

    Dilan ve Engin Polat çiftinden sonra Nihal-Bahar Candan kardeşlerinde de tutuklanması gözlerinden bir kez daha fenomenlere çevrilmesine neden oldu. Lüks hayatlarına dair yaptıkları paylaşımları tek tek silen fenomenlerden 'Dilan Polat' şubesi kuran İleyda-Tolunay Topal ve Tuğba-Ömer Bağ çiftleri dikkatleri çekti.

    DİLAN POLAT'LA ÇOK YAKINDILAR

    789

    Show Ana Haber'in haberine göre, Tuğba-Ömer Bağ çifti 2019 yılında oldukça mütevazi bir hayat yaşarken 2020 yılında ilk Dilan Polat şubesini açtılar. Bir anda hayatları başka bir noktaya giden çift estetik operasyonlarla dış görünüşlerini değiştirdi. Ardından dairedeki evlerinin yerini havuzlu villa ve lüks araçlar aldı.

    678

    Tuğba Bağ çocuklarına doğum günü partisi yaptığı zaman misafirler arasında Dilan Polat'ta yerini aldı. Bağ sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Dilan Polat'ın çocuklarının doğum gününü kutlamak için altın taktığı anları yayınlamıştı. Dilan Polat'ın kutlama sırasında Bağ'a "Canım arkadaşım iyi ki doğurmuşsun. Seni çok seviyorum" dediği görüldü.

    tuğba2

    DİLAN POLAT'IN HER ANINDA YANINDA OLAN DİĞER ÇİFT

    ileyda67

    Dilan Polat şubesi açarak zengin olan diğer bir çift ise İleyda-Tolunay Topal olarak sosyal medyanın karşısına çıktı. İleyda Topal sosyal medyada ürün tanıtımları yaparak 2 milyonu aşkın takipçiye ulaşırken kendine ait bir markası da var. Onun hayatındaki en büyük değişim ise Dilan Polat şubesi açtıktan sonra oldu.

    Para saçtığı videolarını savundu! "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" Para saçtığı videolarını savundu! "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum"
    Fenomen Nevra Bilem'e dolandırıcılık suçlaması! Onlarca kişi şikayetçi oldu Fenomen Nevra Bilem'e dolandırıcılık suçlaması! Onlarca kişi şikayetçi oldu


    Günün Trend Haberleri


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Cumhurbaşkanlarının ilginç anları! Bir anda elini ısırınca özür dilediCumhurbaşkanlarının ilginç anları! Bir anda elini ısırınca özür diledi
    18 Kasım Cumartesi: TV yayın akışı18 Kasım Cumartesi: TV yayın akışı
    İkinci sezonu geliyor! Tanıtımı nefes kestiİkinci sezonu geliyor! Tanıtımı nefes kesti
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Dilan Polat
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Bakan Yerlikaya duyurdu! Nenad Petrak İstanbul'da yakalandı

    Bakan Yerlikaya duyurdu! Nenad Petrak İstanbul'da yakalandı

    Muharrem İnce, CHP’ye geri dönecek mi? İddialara yanıt verdi...

    Muharrem İnce, CHP’ye geri dönecek mi? İddialara yanıt verdi...

    'Dilan Polat' güzellik merkezi açtılar! Tüm hayatları bir anda değişti

    'Dilan Polat' güzellik merkezi açtılar! Tüm hayatları bir anda değişti

    Cumhurbaşkanlarının ilginç anları! Bir anda elini ısırınca özür diledi

    Cumhurbaşkanlarının ilginç anları! Bir anda elini ısırınca özür diledi

    12 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmen doğum yaptı

    12 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmen doğum yaptı

    El şakası gündem oldu! Twerk yapınca dayanamadı

    El şakası gündem oldu! Twerk yapınca dayanamadı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

    Elindeki sütü almak isteyen maymun saldırdı! Bebeğin kafasını ısırdı

    Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

    Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

    72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

    72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

    Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

    Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

    Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

    Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.