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Caner Cindoruk'tan Behzat Uygur'a: Sadece mendil değil, tokaydı sattığım abi

30.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Behzat Uygur’un 'Caner bir zamanlar mendil satıyordu' sözlerine sosyal medyadan tepki gelince Caner Cindoruk sessizliğini bozarak, 'İşportacılık yapmış olmanın kötü bir yanı yok. Sadece mendil değil, tokaydı sattığım abi.' dedi.

Caner Cindoruk'tan Behzat Uygur'a: Sadece mendil değil, tokaydı sattığım abi

Ünlü oyuncu Behzat Uygur, yıllar önce babası Nejat Uygur ile birlikte Adana turnesinde yaşadıkları bir anıyı anlatmıştı.

'HEPSİNİ ALDI TİYATROYA DAVET ETTİ'

"Bir Adana turnesindeydik" diyen Uygur, "Babam, mendil ya da şeker satan kısa pantolonlu bir çocuğu oyuna davet etti. Çocuk, 'Bunları satmam lazım' deyince babam, 'Ben hepsini aldım. Şimdi tiyatroya gelir misin?' diye sordu. Çocuk, 'Gelirim' deyince, otobüse aldı, tiyatroya götürdü. Bir de imzalı fotoğrafını verdi" ifadelerini kullanmıştı.

Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'

Ardından bahsettiği kişinin son dönemin popüler oyuncusu Caner Cindoruk olduğunu açıklayan Behzat Uygur, "Şimdi çok beğenilen bir oyuncu oldu" demişti.

AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKİNCE...

Uygur'un bu açıklaması sosyal medyada tepki çekince, Cindoruk Twitter hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, "Sessiz Şarkıcı' adlı hikaye kitabımda da, Nejat ustanın belgesinde de anlattığım bir hikayedir bu zaten... Kötü bir yorum gerektirecek bir durum yok. İşportacılık yapmış olmanın kötü bir yanı da yok. Sadece mendil değil abi, tokaydı sattığım :)" şeklinde konuştu.

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Bu anıyı, Caner Cindoruk da 2020'de Behzat Uygur'un belgeselinde anlatmıştı.

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Caner Cindoruk
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