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Caner Erdeniz tacizle suçlanmıştı! Meğer o isim 'Deniz Bulutsuz'muş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 08:43 | Son Güncelleme

Kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Ozan Güven’e dava açan Deniz Bulutsuz’un daha önce yaşadığı bir taciz olayını da mahkemeye taşıdığı ortaya çıktı. basketbolcu Caner Erdeniz taciz davasıyla gündeme gelmiş ve ceza almıştı. Meğer Caner Erdeniz'den sarkıntılık iddiasıyla şikâyetçi olan kişi Deniz Bulutsuz'muş...

Caner Erdeniz tacizle suçlanmıştı! Meğer o isim 'Deniz Bulutsuz'muş!

6 ay ilişki yaşadığı Ozan Güven’e şiddet iddiasıyla dava açan Deniz Bulutsuz’un daha önce de Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz’le mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Davaya konu olan olay, 11 Eylül 2016 tarihinde Bebek’teki bir barda yaşandı. Deniz Bulutsuz, mekânda kendisine sarkıntılık ettiğini öne sürdüğü Erdeniz’den şikâyetçi oldu.

Cinsel taciz suçlamasıyla açılan davada basketbolcu, 5 bin 400 lira para cezasına çarptırıldı. Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı ve bu kez “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Müge Boz'un eşi Basketbolcu Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezasıMüge Boz'un eşi Basketbolcu Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası

‘OMZUNA DOKUNDUM’ DEMİŞTİ

Caner Erdeniz, geçtiğimiz şubat ayında, oyuncu eşi Müge Boz’la birlikte bir video çekip sosyal medyada yayınlayarak davaya ilişkin açıklama yaptı. Erdeniz, 2016 yılında yaşanan olayda Deniz Bulutsuz’u uzaktan görüp bir arkadaşına benzettiğini, bu nedenle yalnızca omzuna dokunduğunu, Bulutsuz’un arkadaşı olmadığını anlayınca da oradan ayrıldığını iddia etti.

Müge Boz, “Caner’in yanındayım” diyerek eşine destek çıktı.

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