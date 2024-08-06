Cani anne yeni doğan bebeğini karınca yuvasının ortasına terk etti! Kedi miyavlaması zannettiler bebek çıktı: "Her yeri ısırıklarla kaplıydı"

MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'nın Milenino bölgesinde 32 yaşındaki Nadezhda Sorokina isimli bir kadın yeni doğan bebeğini karınca yuvasının ortasına terk ederek kaçtı. 1 günlük kız çocuğu yoldan geçen iki kişi tarafından tesadüf eseri bulundu. Bebek bulunduğunda vücudunun büyük bir bölümü karınca ısırıklarıyla kaplıydı ve şiddetli güneş yanığı içindeydi.

"KEDİ MİYAVLAMASI ZANNETTİM"

1 günlük bebeği yol kenarında fark ederek hayatını kurtaran 25 yaşındaki Nikolai Pakhomov isimli adam, "Bebeğin ağlamasını kedi miyavlaması zannettim. Hemen sağlık görevlilerine haber verdim. Tişörtümü çıkardım, bebeği tişörtüme sardım ve ambulansa taşıdım" dedi.

Böcek ısırıkları ve güneş yanığı dışında sağlıklı olduğu belirtilen 32 yaşındaki doğum annesi Nadezhda Sorokina, Kursk Oblastı'nın Fatezh bölgesindeki evinde yakalandı. Üç çocuk annesi olan bekar annenin, dördüncü bir çocuğu besleyemediği için onu terk ettiği itiraf ettiği ifade edildi.