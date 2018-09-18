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CANLI | Galatasaray - Lokomotiv Moskova

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.09.2018 21:00 | Son Güncelleme

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçıyla, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki sezonun ilk maçına çıkıyor. Saat 22:00'da başlayacak maçta Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlamayı hedefliyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının 11'leri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının canlı anlatımı, 11'leri ve tüm ayrıntıları haberimizde...

CANLI | Galatasaray - Lokomotiv Moskova

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne Lokomotiv Moskova maçıyla merhaba diyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, saat 22:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçta Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyor. İşte Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm detayları...

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GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar Aziz, Donk, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Emre Akbaba, Garry Rodrigues, Belhanda, Eren Derdiyok

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Höwedes, Idowu, Miranchuk, Denisov, Krychowiak, Manuel Fernandes, Farfan

GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 15. KEZ GRUPLARDA

Sarı-kırmızılılar, bu akşam yapacakları Lokomotiv Moskova maçıyla tarihinde 15. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarına çıkacak. Galatasaray, altıncı kez grup müsabakalarına doğrudan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı dönemlerini Rumen çalıştırıcı Lucescu ve mevcut teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde geçirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi tek başına temsil edecek Galatasaray, bu akşam Lokomotiv Moskova ile yapacağı D Grubu ilk maçıyla tarihinde 15. kez gruplarda mücadele verecek. Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, altıncı kez eleme oynamadan "Devler Ligi" gruplarına dahil oldu.

Bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ettiği 14 sezonun 9'unda eleme turu oynamak durumunda kalan Galatasaray, ilk olarak 2002-2003 sezonunda gruplara direkt katıldı. Sarı-kırmızılı takım 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016'nın ardından bu sezon da doğrudan gruplarda yer aldı.

MÜCADELE BEIN SPORTS'TA

Galatasaray - Lokomotiv Moskova Şampiyonlar Ligi maçının hangi kanalda yayınlanacağı merakla beklenirken, cevabı ortaya çıktı. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı, beIN Sports Haber'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

beIN Group ayrıca, karşılaşmanın beIN Sports 1 HD kanalından da canlı olarak yayınlanacağını duyurdu.

İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Galatasaray ve Lokomotiv Moskova, 2002/03 Şampiyonlar Ligi sezonunun ardından ilk kez karşılaşacak. O sezon grup maçlarında mücadele eden iki ekip de, deplasmandaki maçlarda rakiplerine üstünlük sağlamıştı. Bu sezon 15'inci kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Galatasaray, turnuva tarihinde en fazla boy gösteren Türk kulübü konumunda.

Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 104 maça çıkan Galatasaray, turnuvaya katılan diğer Türk takımlarının tamamından daha fazla sayıya ulaştı. 2015/16 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Galatasaray, bu turnuvadaki son 14 maçının sadece birini kazanabildi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oynadığı son yedi maçın sadece birini kazanabildi. Bu galibiyet Ekim 2015'te Benfica karşısında Selçuk İnan ve Lukas Podolski'nin golleriyle gelmişti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı maçın üçünü kazanan Lokomotiv Moskova, aynı sayıda galibiyeti bundan önce oynadığı 15 maçta elde edebilmişti. Lokomotiv Moskova, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son yedi deplasman maçını kazanamadı. Ancak Rus ekibinin bu turnuvadaki son deplasman galibiyeti Galatasaray karşısında gelmişti.

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