CANLI | Galatasaray - Lokomotiv Moskova

Sarı-kırmızılılar, bu akşam yapacakları Lokomotiv Moskova maçıyla tarihinde 15. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarına çıkacak. Galatasaray, altıncı kez grup müsabakalarına doğrudan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en başarılı dönemlerini Rumen çalıştırıcı Lucescu ve mevcut teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde geçirdi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne Lokomotiv Moskova maçıyla merhaba diyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, saat 22:00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçta Lokomotiv Moskova'yı konuk ediyor. İşte Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi tek başına temsil edecek Galatasaray, bu akşam Lokomotiv Moskova ile yapacağı D Grubu ilk maçıyla tarihinde 15. kez gruplarda mücadele verecek. Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, altıncı kez eleme oynamadan "Devler Ligi" gruplarına dahil oldu.

Bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele ettiği 14 sezonun 9'unda eleme turu oynamak durumunda kalan Galatasaray, ilk olarak 2002-2003 sezonunda gruplara direkt katıldı. Sarı-kırmızılı takım 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016'nın ardından bu sezon da doğrudan gruplarda yer aldı.

MÜCADELE BEIN SPORTS'TA

Galatasaray - Lokomotiv Moskova Şampiyonlar Ligi maçının hangi kanalda yayınlanacağı merakla beklenirken, cevabı ortaya çıktı. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı, beIN Sports Haber'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

beIN Group ayrıca, karşılaşmanın beIN Sports 1 HD kanalından da canlı olarak yayınlanacağını duyurdu.