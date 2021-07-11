CANLI | İngiltere-İtalya

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda heyecan Wembley'de oynanacak final maçıyla sona eriyor.

Aslında geçtiğimiz yaz düzenlenmesi gerekirken tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak gerçekleştirilen, 11 farklı ülkenin ev sahipliğindeki EURO 2020’de bir aydır süren heyecana Londra’daki İtalya-İngiltere buluşmasıyla nokta konuyor.

CANLI ANLATIM

(Maçın canlı anlatımı saat 22.00'de bu sayfada olacak.)

11'LER BELLİ OLDU

İNGİLTERE: Pickford, Trippier, Shaw, Walker, Stones, Maguire, Phillips, Rice, Mount, Kane, Sterling

İTALYA: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.

İNGİLTERE: BÜYÜK HASRET

-1966 Dünya Kupası’ndan bu yana ilk kez bir büyük turnuvada finale çıkan İngiltere, iki finali arası en uzun süreyi geçiren ülke (55 yıl).

-1966 Dünya Kupası’ndan bu yana ilk kez bir büyük turnuvada finale çıkan İngiltere, iki finali arası en uzun süreyi geçiren ülke (55 yıl).n İtalya’ya karşı son 14 maçın ikisini kazanabilen İngiltere (5 beraberlik, 7 mağlubiyet), iki galibiyetini de hazırlık maçlarında aldı.

Wembley Stadyumu’nda oynadığı son 17 maçın 15’ini kazanan İngiltere, bu karşılaşmalarda attığı 46 gole karşılık sadece beş gol yedi.n Son 12 maçını kaybetmeyen İngiltere (11 galibiyet, 1 beraberlik), bu karşılaşmaların 10 tanesinde ise kalesini gole kapatmayı başardı.

İTALYA: TURNUVA TAKIMI

-Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası olmak üzere büyük turnuvalarda 10. kez finale çıkan İtalya, bu alanda sadece Almanya’nın (14) gerisinde.

-1968’deki ilk finalini kazanan Gök Maviler, daha sonra bu aşamaya geldiği iki Avrupa Şampiyonası’nda da kupaya uzanamadı (2000, 2012).

-Büyük turnuvalarda İngiltere ile oynadığı dört maçın hiçbirini kaybetmeyen İtalya, Euro 2012’de penaltılarla rakibini elemeyi başardı.

-Son 33 maçında 27 galibiyet, 6 beraberlik alan İtalya, bu karşılaşmalarda attığı 86 gole karşılık kalesinde sadece 10 gol gördü.

EV SAHİBİ KAZANIYOR

Büyük turnuvalar tarihinde 11. kez, finalde boy gösteren ülkelerden biri karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Bu statüde final maçına çıkan son iki takım kupayı kazanamazken (Euro 2004-Portekiz, Euro 2016-Fransa), daha önceki sekiz finalist ev sahibinden yedisi turnuvayı şampiyon tamamladı.

