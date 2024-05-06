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Özgür Özel sorusunda CHP'liler fire verdi! Seçmen ne AK Parti ne CHP dedi: Son ankete "sitemli" yanıt damgasını vurdu

06.05.2024 10:13
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CHP'nin yerel seçimlerde birinci çıkması sürpriz oldu ancak yapılan son ankette bambaşka bir tablo ortaya çıktı. Son seçimde aldığı oy oranının üzerine ekleyerek Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmayı hedefleyen CHP'nin lideri Özgür Özel hakkındaki soruya gelen yanıtlarda oran farkı dikkat çekti. Erken seçim istemediğini vurgulayıp 'sarı kart' çıkışıyla gündem yaratan Özel'in yorumunu anket sonuçları da haklı çıkardı.

Özgür Özel sorusunda CHP'liler fire verdi! Seçmen ne AK Parti ne CHP dedi: Son ankete "sitemli" yanıt damgasını vurdu

Türkiye uzun süreliğine seçimsiz bir döneme girdi ancak siyaset sahnesinde sular durulmak bilmiyor. Özgür Özel, CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde elde ettiği sonuçla ilk sınavını başarıyla vermiş oldu. Ancak son seçimdeki oy oranlarının ne kadar korunabileceği belirsiz. Yapılan son anket de CHP'nin oyuyla ilgili çarpıcı ipuçları barındırıyor.

ÖZEL DE ERKEN SEÇİME SOĞUK BAKIYOR

CHP lideri Özgür Özel, seçim sonuçlarını değerlendirirken erken seçim tartışmalarına da değinmiş, erken seçim istemediğini şu sözlerle vurgulamıştı:

”Ben 31 Mart seçimlerinin sonuçlarından dolayı bir erken seçim tartışması başlatmayacağım dedim. Niye? Ben çıktım meydanlara, millete dedim ki 'AKP ve MHP’nin değerli seçmenleri, bu bir genel seçim değil yerel seçim. Bunlara sarı kart gösterin. Sizin sesinizi duymuyorlar. 10 ay önce oyu aldılar, bakın ne yapıyorlar' dedim. Onların bize önemli kısmı oy verdi. Bu oy veren seçmenden oyu alıp, ertesi gün erken seçim dersen o demez mi 'Hani bu yerel seçimdi, hani sarı kart gösteriyorduk.'"

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NE AK PARTİ NE CHP! EN ÇOK ONLAR DİKKAT ÇEKTİ

Bu sırada ASAL Araştırma, 20-21 Nisan tarihlerinde 2 bin kişiye iki önemli soru yöneltti. Bunlardan biri, "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?" oldu. AK Parti ankette yüzde 28,8 oranıyla 1. sıraya yerleşti, CHP ise yüzde 25,2 ile ikinci sıradan takip etti.

Ancak bu soru karşısında ortaya çıkan tabloya damga vuran ise CHP'nin aldığı oy oranını dahi geçen yanıt oldu. Ankete katılanların yüzde 27'si, partilerden hiçbirinin Türkiye'nin sorunlarını çözemeyeceği görüşünü belirtti.

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'ÖZGÜR ÖZEL' SORUSUNDA CHP FİRE VERDİ

Katılımcılara yöneltilen bir başka soru da "CHP'nin iktidarda olmasını ve Özgür Özel'in Türkiye'yi yönetmesini ister misiniz?" şeklindeydi. CHP'li seçmenin yüzde 81,6'sı soruyu "evet" olarak yanıtladı, yüzde 10,1 ise "hayır" dedi.

Aynı soruya "evet" yanıtı veren tüm seçmenlerin oranı ise yüzde 31,5'te kaldı. Tüm seçmenin yüzde 55,3'ü soruya "hayır" dedi.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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