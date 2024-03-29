CANLI | Tekirdağ seçim sonuçları: Tekirdağ'da seçim sonuçlarında kim önde, AK Partili Cüneyt Yüksel mi CHP'li Candan Yüceer mi?

Tüm Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi 31 Mart yerel seçimleri. Seçim heyecanının yoğun yaşandığı Tekirdağ'da da rekabeti kimini kazanacağı merak ediliyor. Tekirdağ'da 2024 seçim sonuçlarını Mynet'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.

CHP TEKİRDAĞ ADAYI CANDAN YÜCEER KİMDİR?

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi halihazırda CHP'li Kadir Albayrak tarafından yönetiliyor. CHP 31 Mart 2024 yerel seçimleri içinse Candan Yüceer'i aday gösterdi.

Yüceer 1973 doğumludur. Tıp Doktoru; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara, Samsun ve Tekirdağ'da hekim olarak görev yaptı. Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği Üyeliği ve Yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği Üyeliği, Tabip Odası Üyeliği görevlerinde bulundu. 24, 25, 26 ve 27. Dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. 3 Dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapan Yüceer, bu görevi süresince başta Çocuk Ceza İnfaz Kurumları ve Kadın cezaevleri olmak üzere Türkiye'deki birçok cezaevini ziyaret etti. Bunun yanı sıra Kadın konukevleri ve Çocuk sevgi evlerini ziyaret ederek bu konuda çalışmalarda bulundu. Türkiye genelinde AMATEM ve ÇEMATEM'leri ziyaret ederek Madde bağımlılığı ile mücadele ve çocuk haklarına ilişkin çalışmalar yaptı. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Yüceer, evli ve 2 çocuk annesidir.

AK PARTİ TEKİRDAĞ ADAYI CÜNEYT YÜKSEL KİMDİR?

Candan Yüceer'e AK Parti'den rakip olarak Cüneyt Yüksel gösterildi. Cüneyt Yüksel (1 Ocak 1970, Mardin doğumlu Türk akademisyen ve siyasetçidir. Adalet ve Kalkınma Partisi 23. dönem Mardin ve 28. dönem İstanbul 3. bölge milletvekilidir.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





