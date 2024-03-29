HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. CANLI | Tekirdağ seçim sonuçları: Tekirdağ'da seçim sonuçlarında kim önde, AK Partili Cüneyt Yüksel mi CHP'li Candan Yüceer mi?

CANLI | Tekirdağ seçim sonuçları: Tekirdağ'da seçim sonuçlarında kim önde, AK Partili Cüneyt Yüksel mi CHP'li Candan Yüceer mi?

29.03.2024 17:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sürecinde sona gelindi. Belediye başkan adayları vaatlerini, projelerini bir bir sıraladı, seçmenler kararını verdi. Sandıktan çıkacak sonuçlar merakla takip ediliyor. Sivas da sonucu en büyük ilgiyle takip edilen iller arasında. Peki Sivas'ta AK Partili Cüneyt Yüksel mi önde CHP'li Candan Yüceer mi?

CANLI | Tekirdağ seçim sonuçları: Tekirdağ'da seçim sonuçlarında kim önde, AK Partili Cüneyt Yüksel mi CHP'li Candan Yüceer mi?

Tüm Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi 31 Mart yerel seçimleri. Seçim heyecanının yoğun yaşandığı Tekirdağ'da da rekabeti kimini kazanacağı merak ediliyor. Tekirdağ'da 2024 seçim sonuçlarını Mynet'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.

CHP TEKİRDAĞ ADAYI CANDAN YÜCEER KİMDİR?

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi halihazırda CHP'li Kadir Albayrak tarafından yönetiliyor. CHP 31 Mart 2024 yerel seçimleri içinse Candan Yüceer'i aday gösterdi.

cy

Yüceer 1973 doğumludur. Tıp Doktoru; Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara, Samsun ve Tekirdağ'da hekim olarak görev yaptı. Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği Üyeliği ve Yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği Üyeliği, Tabip Odası Üyeliği görevlerinde bulundu. 24, 25, 26 ve 27. Dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. 3 Dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı yapan Yüceer, bu görevi süresince başta Çocuk Ceza İnfaz Kurumları ve Kadın cezaevleri olmak üzere Türkiye'deki birçok cezaevini ziyaret etti. Bunun yanı sıra Kadın konukevleri ve Çocuk sevgi evlerini ziyaret ederek bu konuda çalışmalarda bulundu. Türkiye genelinde AMATEM ve ÇEMATEM'leri ziyaret ederek Madde bağımlılığı ile mücadele ve çocuk haklarına ilişkin çalışmalar yaptı. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Yüceer, evli ve 2 çocuk annesidir.

AK PARTİ TEKİRDAĞ ADAYI CÜNEYT YÜKSEL KİMDİR?

Candan Yüceer'e AK Parti'den rakip olarak Cüneyt Yüksel gösterildi. Cüneyt Yüksel (1 Ocak 1970, Mardin doğumlu Türk akademisyen ve siyasetçidir. Adalet ve Kalkınma Partisi 23. dönem Mardin ve 28. dönem İstanbul 3. bölge milletvekilidir.

dasdqweqweqweqBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı Giresun seçim sonuçları! Giresun'da hangi aday önde?Canlı Giresun seçim sonuçları! Giresun'da hangi aday önde?
Canlı Rize seçim sonuçları! Rize seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Rahmi Metin mi CHP adayı Necati Topaloğlu mu kazanacak?Canlı Rize seçim sonuçları! Rize seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Rahmi Metin mi CHP adayı Necati Topaloğlu mu kazanacak?
Canlı Ordu seçim sonuçları! Ordu seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler mi CHP adayı Zekai Sana mı İYİ Parti adayı Enver Yılmaz mı kazanacak?Canlı Ordu seçim sonuçları! Ordu seçim sonuçları öncesi AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler mi CHP adayı Zekai Sana mı İYİ Parti adayı Enver Yılmaz mı kazanacak?
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Bu da oldu: Boş baklava, dilim karpuz ve boş tosttan sonra sıra onda!

Bu da oldu: Boş baklava, dilim karpuz ve boş tosttan sonra sıra onda!

'Burası Antalya, rezalet' diyerek isyan etti! O anları gündem oldu

'Burası Antalya, rezalet' diyerek isyan etti! O anları gündem oldu

İmamoğlu'nu kendi sloganıyla hedef aldı

İmamoğlu'nu kendi sloganıyla hedef aldı

Kazı sırasında ortaya çıktı! Yer: Hatay... Ekiplere haber verildi

Kazı sırasında ortaya çıktı! Yer: Hatay... Ekiplere haber verildi

Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem

Yunanistan'ın güneyinde şiddetli deprem

İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş olay! 1 milyon 100 bin verdi, 30 milyon aldı: 20 milyon daha isteyince film koptu

İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş olay! 1 milyon 100 bin verdi, 30 milyon aldı: 20 milyon daha isteyince film koptu

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.