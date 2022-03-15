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Canlı yayında açıkladı! Seda Sayan'dan nikah tarihi 'evlilik sözleşmesi' bombası

15.03.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 2. sayfa canlı yayınına telefonla bağlanan Seda Sayan 34 yaşındaki sevgilisi Çağlar Ökten ile Mayıs ayının sonuna doğru yurtdışında evleneceklerini itiraf etti.

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. sayfa canlı yayınına telefon bağlantısı ile katılan Seda Sayan, 34 yaşındaki şarkıcı Çağlar Ökten ile evlilik tarihini duyurdu.
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Kendisinden yaşça küçük Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almasıyla magazin gündemine oturan Seda Sayan sunucu Müge Dağıstanlı Gülşen Yüksel Salt'ın evlilik sözleşmesi yapıp yapmayacaklarına ilişkin sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi.

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Birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten ile uzun zamandır haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan Seda Sayan, evlilik teklifi almasıyla ilişkisini daha fazla saklayamadı.

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Daha önce 7 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, 14 Şubat'ta birlikte çalıştığı şarkıcı Çağlar Ökten'den evlilik teklifi aldı.

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Çağlar Ökten'den aldığı evlilik teklifine evet diyen Seda Sayan, 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve sürpriz evlilik haberiyle ilgili bilinmeyenleri yanıtladı. Bütün evliliklerinde sözleşme yaptığını ancak Ökten ile bir sözleşme imzalamayacağını söyleyen Seda Sayan evlilik tarihini duyurdu.

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MAYIS AYINDA EVLENİYOR

Sayan, mayıs ayında yurt dışında nikah masasına oturacaklarının da müjdesini verdi. Dün kendi programında sevgilisine aşkını ilan eden Seda Sayan, bugün de düğünüyle ilgili merak edilenleri anlattı.

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TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Seda Sayan, şunları söyledi:

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"SONSUZA DEK EVET DEDİM"

"Evlilik için Çağlar beni ikna etmedi, ben onu ikna ettim. Aramızda güzel bir enerji var. İkimizin de istediği buydu. Birbirimize çok güvendik, güven benim için çok önemli. Hiç beklemediğim bir anda yani Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldım. Çağlar'ın hamlesi beni hep şaşırttı hem de çok duygulandırdı. O yüzden de 'sonsuza dek evet' dedim. 14 Şubat'ta onu izlemeye gitmiştim. Gece bitince herkes gitti. Gecenin ilerleyen vaktinde Çağlar diz çöküp evlilik teklifi etti. O an ne dediğini hatırlamıyorum."

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"BÜTÇESİNİN ÜZERİNDE PIRLANTA ALMIŞ BANA"

"Temmuz'da düşünüyorduk ama öne aldık. Mayıs'ta nikah masasındayız. Tam tarihini şimdi vermeyeyim. Çağlar'ın araştırılmaya ihtiyacı yok. Çok temiz, düzgün biri. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Yurt dışında evleneceğiz, konsoloslukta. Bugüne kadar evlilik sözleşmesi yaptım ama Çağlar'la yapmama hiç gerek yok. Doğru zamana ve kadere çok inanan biriyim. Çağlar kendi bütçesinin üstüne çıkarak bana pırlanta yüzük almış. Kıyamam ona. Telli duvaklı gelinlik giymem. Sakin bir elbise giyer erimin peşinden giderim."

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