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Canlı yayında korkutan anlar! Önce elleriyle yüzünü kapattı, sonrasında bir anda yere yığıldı

22.03.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya televizyonlarında yayınlanan Lo Se Todo programının sunucusu 35 yaşındaki Elianis Garrido, canlı yayın sırasında bir anda yere yığıldı. Sandalyesinde huzursuz hareketler yapan ünlü sunucu önce elleriyle yüzünü kapattı ardından ise bir anda bayıldı. O anlarda stüdyodakiler Garrido’un yardımına koştu.

Kolombiya’da yayınlanan Lo Se Todo programının sunucusu 35 yaşındaki Elianis Garrido, canlı yayın sırasında kameraların kendisinden uzaklaşmasını istedi. Programı birlikte sürdürdüğü Ariel Osorio’nun ekranda göründüğü sırada oturduğu sandalyeden düşen Garrido bir anda bayıldı. Stüdyoda yaşanan panik anlarında sakinliğini korumayı başaran Osorio, partnerine yardım etmeden önce programın reklam arasına girmesini talep etti.

ANNESİNE SESLENDİ

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Program reklam arasında olduğu sırada Garrido setin başka bir bölümüne taşındı. Tedavisi devam ettiği sırada Osorio ekranlara geri dönerek rahatsızlanan sunucunun annesine seslendi. Garrido’nun annesine seslenen Osorio, “Küçük çaplı bir solunum sorunu yaşadı. Her şey yolunda, Eli mükemmel. Bazı sağlık protokollerinden geçiyor, durumu iyi merak etmeyin. Yakında sizi arayacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sunucu Kolombiya

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