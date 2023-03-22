Canlı yayında korkutan anlar! Önce elleriyle yüzünü kapattı, sonrasında bir anda yere yığıldı

Kolombiya’da yayınlanan Lo Se Todo programının sunucusu 35 yaşındaki Elianis Garrido, canlı yayın sırasında kameraların kendisinden uzaklaşmasını istedi. Programı birlikte sürdürdüğü Ariel Osorio’nun ekranda göründüğü sırada oturduğu sandalyeden düşen Garrido bir anda bayıldı. Stüdyoda yaşanan panik anlarında sakinliğini korumayı başaran Osorio, partnerine yardım etmeden önce programın reklam arasına girmesini talep etti.

ANNESİNE SESLENDİ

Program reklam arasında olduğu sırada Garrido setin başka bir bölümüne taşındı. Tedavisi devam ettiği sırada Osorio ekranlara geri dönerek rahatsızlanan sunucunun annesine seslendi. Garrido’nun annesine seslenen Osorio, “Küçük çaplı bir solunum sorunu yaşadı. Her şey yolunda, Eli mükemmel. Bazı sağlık protokollerinden geçiyor, durumu iyi merak etmeyin. Yakında sizi arayacak” dedi.