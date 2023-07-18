Canlı yayında maaş itirafı! Stüdyo kahkahaya boğuldu, sunucu Ebru Baki kulaklarına inanamadı: 'Gerçek mi dalga mı geçiyorsunuz?'

Emekli maaşları, memur maaşlarıyla birlikte zamlar Türkiye'nin ekonomideki gündemini belirlemeye devam ediyor. Bu sırada Demokrat Partili Cemal Enginyurt kendisi gibi emekli olup da milletvekilliğine devam edenlerin maaşını açıkladı.

"AĞABEY NELER ALMIŞIZ!"

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında emekli maaşları konuşulurken sunucu Ebru Baki, Enginyurt'a "Seyyanen zam da almışsınız" deyince Enginyurt "Ağabey neler almışız!" diye yanıt verdi.

"65 BİN ORADAN ALACAĞIM, 80 BİN DE BURADAN ALACAĞIM..."

Emekli olduğunu söyleyen milletvekili Enginyurt, "65 bin lira oradan alacağım, 80 bin de buradan alacağım, 145 bin lira" sözleriyle maaşını açıkladı.

"BEN EMEKLİNİN HAKKINI SAVUNUYORUM"

Sözlerinin devamında aldığı maaş nedeniyle sosyal medyada gördüğü tepkiyi dile getiren Enginyurt, emeklilerin hakkını savunduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Bana 145 bin lira veren... Ben bu emeklinin hakkını savunuyorum, diyorum ki 'Allah'tan reva mı? 7 bin 500 liraya nasıl geçinir insan?' diyorum. Adam altına yazıyor, 'Senin dümenin yerinde, sana ne oluyor?' Esas bana oluyor, yüreğim yanıyor.