CHP'li Eren Erdem'den ses getirecek çıkış! 'İmamoğlu aday olursa' dedi ve ekledi: Alacağı oy oranı...

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Erdem'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili söyledikleri ise dikkat çekti.

Eren Erdem, KRT TV'de yayınlanan 'Gündem Özel' programına konuk oldu.

'CHP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yerel seçime gitmesi dezavantaj oluşturur mu?' sorusunu yanıtlayan Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Bey'in en başarılı olduğu yer ittifak masası kurabilmek. Yerel seçimde de bunu en iyi yapacak kişi Kemal Bey'dir."

"İMAMOĞLU İBB'YE ADAY OLURSA YÜZDE 65 ALIR"

Eren Erdem, CHP'de değişim çağrılarına ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Sayın İmamoğlu İBB'ye aday olursa tekrar yüzde 65'le seçilir. Meclis'te de en az yüzde 70 alır. İmamoğlu çok iyi hizmetler yapmıştır."