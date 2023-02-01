Canlı yayında spiker sesi titreyerek anlattı! ‘O kadar çok şey söylemek istiyorum ki söyleyeceklerimin bir kısmı…’ Gözleri doldu

Son günlerde peş peşe Türkiye'yi kahreden iki haber gelmiş ve biri 6 yaşında biri 7 yaşında 2 kız çocuğu ölü bulunmuştu. Birinin katili babası çıkarken diğerini de annesi öldürdüğünü itiraf etmişti. Gaziantep’te 6 yaşında bir kız çocuğu arazide ölü bulunmuş, kan donduran olayda katili ise annesi çıkmıştı. Olay Şahinbey ilçesinde meydana gelmiş, sabah saatlerinde vatandaşlar mahallede bulunan boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir çocuğu fark etmişti. İhbar üzerine olay yerine ekipler gelmiş ve kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlenmişti. Polis ise çocuğun annesini yakalayıp gözaltına almıştı. Anneden dehşete düşüren itiraf gelmiş ve anne ifadesinde çocuğunu öldürdüğünü itiraf etmişti. Cani anne çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Batman’da da 7 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedi kömürlükte bulunmuş ve babası ifadesinde boşanma aşamasındaki eşine acı çektirmek için kızını boğduğunu itiraf etmişti. A Haber canlı yayınında bu haberler sunulurken haber spikeri Cansın Helvacı'nın gözleri dolu ve tepkisini dile getirdi. İşte detaylar...

"O KADAR ÇOK ŞEY SÖYLEMEK İSTİYORUM Kİ..."

A Haber canlı yayınında bu haberleri sunan Cansın Helvacı, “Biri 6 yaşında, biri 7 yaşında 2 tane kız çocuğu… Biri anne, biri baba… O kadar çok şey söylemek istiyorum ki söyleyeceklerimin bir kısmı söylenemiyor ekranda." şeklinde yorumda bulunurken sesi titredi.

Helvacı "Bir şey yaşanıyor, ‘akli dengesi yerinde değil’; dolaşmasın o zaman sokakta. İşte ‘psikolojik sorunları vardı’; olmasın o zaman anne, olamasın baba. Herkes çocuk doğuramasın.” ifadelerini kullandı.

"NE SÖYLESEK OLMAYACAK"

Diğer yandan Helvacı “Bir anne baba ne demek? Bunlarla yan yana koyabiliyor muyuz ya? Biz çocuğu annesinden babasından mı koruyacağız? Çocuk anneye babaya teslim edilir, onun canından parçadır. Anne saçının teline zarar veremez, baba keza öyle. Ne diyeceğiz, ne anlatacağız bu ekranda şimdi bu haberlerin üzerine? Ne bunun cezası mesela? Bunun sonu nerede? Nasıl çözülecek?" şeklinde konuştu.

Gözlerinin dolduğu görülen Helvacı "Devam edelim, çünkü ne söylesek olmayacak” diyerek bu yaşananlara karşı üzüntüsünü belirtti.



