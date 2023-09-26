Canlı yayında taciz anları! Sosyal medyada fenomenin Twitch yayınında kalçasına dokundu... Böyle tepki gösterdi

Sosyal medyada Gonsabella kullanıcı adını kullanan İspanyol sosyal medya fenomeni Isabella Gonzalez, İspanya'nın Benidorm şehrindeki bir plajda eğlendiği sırada tanımadığı bir adamın fiziksel tacizine uğradı. 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni Twitch'te canlı yayın yaptığı sırada arkasında bulunan bir kişi aniden kalçasına dokundu. Sinirle arkasında dönen fenomen isim duruma tepki göstererek adama İspanyolca "Dokunma" dedi.

RESMİ ŞİKAYETTE BULUNDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede 665 bin görüntülenmeye ulaşırken görüntülerin devamında İngiliz olduğu tahmin edilen adam Gonzalez'in tepkisinden sonra hiçbir şey olmamış gibi arkadaşıyla sohbet etmeye devam etti. Adamın arkadaşlarından biri ise durumu fark ederek fenomen isimden özür diledi.

Benidorm'da ayrıldıktan sorna sosyal medya hesabından açıklama yapan Gonzalez, "Kalçama dokundu. Ne kadar da yozlaşmış bir davranış! Gerçekten sarhoşlar ama bu insanların başkasını taciz etmesi için bir mazaret olmamalı. Çünkü ben de alkol içiyorum ama kimseyi rahatsız etmiyorum. Resmi bir şikayette bulunmak için karakola giderek görüntüleri polise izlettim" dedi.