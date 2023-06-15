Cansız bedeni onlarca yıl boyunca kanepenin üzerinde kaldı! Dışkı, idrar, kurtçuk ve sinekler...

36 yaşındaki Lacey Ellen Fletcher isimli kadın kilitli kalma sendromu teşhisi konulduğundan beri tamamen ailesinin bakımına muhtaçtı. Bilinci açık olmasına rağmen tüm vücudu felçli olan Fletcher, annesi tarafından evlerinde ölü bulundu. Polisler eve geldiğinde Fletcher’in cesedini yarı çıplak ve kanepede oturur pozisyonda buldu.

“BUNUN GİBİSİNİ GÖRMEDİM"

Ölümün en az 10 yıllık bir ihmalden kaynaklı olduğunu iddia eden Doğu Feliciana Bölge Adli Tıp Uzmanı Dr. Ewell Dewitt Bickham bunun bir cinayet olduğunu iddia ederek, "Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Hayatımda bazı korkunç şeyler gördüm ama bunun gibisini görmedim. Bir hafte yemek yiyemedim ve sürekli ağladım" dedi.

Bickham ayrıca genç kadının ölüm nedenini açlık olarak tanımladı ve cansız bedeninin çevresinde bulunan kalıntıların en az 10 yıllık olduğunu vurgulayarak, “Ölüm nedeni en az 10 yıllık tıbbi ihmalden kaynaklanıyor” diye konuştu.

SERBEST BIRAKILDILAR AMA...

Ebeveynleri Sheila ve Clay Fletcher resmi olarak bir suçla itham edilmediler ve tutuklanmadılar. Bölge Savcısı Sam D'Aquilla, gördüğü manzaranın ardından jüriden aile hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. D'Aquilla, ikinci derece cinayete ek olarak, Fletcher'ların adam öldürme, sakatlara zulüm veya ihmal ile ölüme sebebiyet vermekle suçlanabileceğini söyledi.

Clinton'da 12 kişilik büyük bir jüri tarafından ikinci derece cinayetle suçlandı. Çift, her biri 300.000 dolarlık bir kefaletle serbest bırakıldı ve Temmuz 2022'de suçsuz olduğunu iddia etti.

Bölge Yargıcı Kathryn Jones, 30 Mayıs'taki duruşmanın ardından suçlamaları düşürdü. Bölge Savcısı Sam D'Aquilla, 19 Haziran'da davayı farklı bir büyük jüri önüne çıkarmaya hazırlanıyor.