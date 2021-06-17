MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cansu Akın'dan ilanı aşk paylaşımı! İlk kez Metin Akdülger ile fotoğrafını yayınladı!

Cansu Akın'dan ilanı aşk paylaşımı! İlk kez Metin Akdülger ile fotoğrafını yayınladı!

17.06.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Netflix orijinal yapımı olan 'Atiye' dizisinde rol almasıyla adından söz ettiren Metin Akdülger'in adı Youtuber Cansu Akın ile aşk dedikodularına karışmıştı. Sık sık aynı mekanlarda fotoğraf atan ancak ilişkilerini bir türlü açıklayan ikiliden sonunda ilanı aşk yapıldı. Akın, son paylaşımında sevgilisini gösterdi.

Şaysiyet, Yarına Tek Bilet ve Atiye gibi başarılı projelerde rol alan Metin Akdülger gönlünü youtuber Cansu Akın'a kaptırdı. Son zamanlarda adından söz ettiren ikili sık sık yaptığı paylaşımları ile aralarında aşk olduğunun sinyallerini veriyordu. Ancak çift bir türlü ilişkilerini açıklamamıştı. Beklenen paylaşım Cansu Akın'dan geldi. Akın son paylaşımında sevgilisi Akdülger ile fotoğrafını kalp emojisi ile yayınladı.

Cansu Akın'dan ilanı aşk paylaşımı geldi!

Son olarak Atiye adlı dizide Ozan karakterine hayat vermesiyle büyük sempati toplayan Metin Akdülger ile aşk yaşadığı iddia edilen Cansu Akından ilanı aşk paylaşımı geldi.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

AŞKLARINI İLAN ETTİLER
Sık sık yaptıkları paylaşımlar ile gündeme gelen ikili sonunda aşklarını açık ettiler.

KALP EMOJİLİ PAYLAŞIM

KALP EMOJİLİ PAYLAŞIM
Uzun süredir birlikte olan çiftten Akın, önceki gün sosyal medya hesabından sevgilisi Akdülger ile fotoğrafını yayınlayarak kalp emojisi koydu.

İLK O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKARMIŞTI

İLK O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKARMIŞTI
Aşklarını gizli yaşayan çift geçtiğimiz haftalarda Akın'ın bir paylaşımının Metin Akdülger’in evinde çekildiğini iddia edilmişti.

CANSU AKIN KİMDİR?

CANSU AKIN KİMDİR?
Cansu Akın, 5 Eylül 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Akademik çalışmaları sürerken YouTube'a yönelen Cansu Akın, 2015 yılından beri global markalarla işbirliklerine imza attığı kanalında lifestyle, seyahat, moda, güzellik üzerine içerikler üretiyor. Kariyerine influencer olarak devam ediyor.

METİN AKDÜLGER KİMDİR?

METİN AKDÜLGER KİMDİR?
Metin Akdülger, 10 Nisan 1988 Bursa'da dünyaya geldi. Lise yıllarında amatör tiyatro oyunlarında yer alan ve kısa filmler çeken Akdülger, Koç Üniversitesindeki eğitimine devam ederken okuldaki oyunculuk derslerine katıldı ve bu yıllarda da oyunlarında yer almaya devam etti. 2012'de Craft Tiyatro ekibine katıldı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Metin Akdülger
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MEB duyurdu: 21 Haziran'da başlıyor

MEB duyurdu: 21 Haziran'da başlıyor

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

İzmir ve İstanbul'da aşı yoğunluğu

İzmir ve İstanbul'da aşı yoğunluğu

Bakan Koca yeni sayıyı açıkladı! "Elleriniz dert görmesin"

Bakan Koca yeni sayıyı açıkladı! "Elleriniz dert görmesin"

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşısıyla ilgili Avusturya'dan önemli karar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tasarımın böylesi! Popo dekolteli tayt

Tasarımın böylesi! Popo dekolteli tayt

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

54 yaşındaki yıldızın icadı: Sadece 5 dakika

54 yaşındaki yıldızın icadı: Sadece 5 dakika

Yıldız isimden çarpıcı cinsel ilişki itirafı: Bakire olmak sahtekâr gibi...

Yıldız isimden çarpıcı cinsel ilişki itirafı: Bakire olmak sahtekâr gibi...

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.