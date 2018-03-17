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Cansu Dere: 'Aşk yok'

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.03.2018 00:02 | Son Güncelleme

Adı bir süredir eski rol arkadaşı Engin Akyürek'le anılan Cansu Dere aşk iddialarına noktayı koydu.

Cansu Dere: 'Aşk yok'

Başrolünde Haluk Bilginer, Müjde Ar, Cansu Dere ve Şebnem Bozoklu'nun rol aldığı 'Şahsiyet' dizisinin oyuncuları, ilk bölümü Soho House'de bir araya gelerek izledi.

'Şahsiyet' dizinin ilk bölümünü yayınlanmadan önce kendi aralarında izleyen oyuncular, basın mensuplarının karşısına geçti. Haluk Bilginer ve Müjde Ar'ın katılmadığı gösterimde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan dizi kadrosu, çok beğenileceğine inandıkları bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre cinayet büro amirliğinde görevli bir polisi canlandıran Cansu Dere, son dönemlerde adının aşk dedikodularına karıştığı Engin Akyürek hakkında açıklamalar yaptı.

Güzel oyuncu, "Aşk yok, arkadaşız. Aşk olsa zaten haberiniz olur. Bu haber hakkında daha önce iki taraf olarak açıklama yapmıştık. Başka bir şey demeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
cansu dere Engin Akyürek

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