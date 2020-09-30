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Cansu Dere'den aldatılma itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 16:42 | Son Güncelleme

Oyuncu Cansu Dere "Rol gereği aldatılan bir kadını oynuyorsunuz, sizin de başınıza geldi mi?" sorusuna "Elbette, tabii ki ama tepkiler aynı değildir" şeklinde cevap verdi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Etiler'de bir restoran çıkışı görüntülenen oyuncu Cansu Dere "Rol gereği aldatılan bir kadını oynuyorsunuz, sizin de başınıza geldi mi?" sorusuna "Elbette, tabii ki ama tepkiler aynı değildir" şeklinde cevap verdi.

Cansu Dere, "Peki aldatıldığınızı ne yoluyla öğrendiniz?" Sorusuna ise "Yok o kadarını nasıl söyleyeyim şimdi ama tepkiler ayrıdır. Oynadığım karakterle benim tepkiler farklıdır. Orda bir çocuğumuz vardır" yanıtını verdi.

Rol aldığı yeni dizi 'Sadakatsiz' dizisi hakkında da konuşan Dere, "BBC'nin orjinal bir işi. Biz de Türkiye'ye uyarlıyoruz. İlgi çektiyse ne güzel. Değişik bir şeyler yapıyoruz. Çok da konuşmak istemiyorum. Setimiz çok keyifli" diye konuştu.

'Sadakatsiz' dizisi ilk bölümü ile 7 Ekim’de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. BBC Studios’un ‘Doctor Foster’ isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan dizide Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen ve Burak Sergen eşlik ediyor.

Dizinin oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu bulunuyor.


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