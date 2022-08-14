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Cansu Dere'nin tatilde bikinili pozlarına bir yenisi! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu

14.08.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cansu Dere'nin tatil pozları ardı ardına gelmeye devam ediyor. Ekranların sevilen ve güzel oyuncusu Cansu Dere, son olarak Sadakatsiz dizisinde Asya rolüyle karşımıza gelmişti. Sezonu kapatıp tatile çıkan Dere, tatilden nefes kesen pozlarını instagram hesabında paylaşıyor.

Cansu Dere'nin tatilde bikinili pozlarına bir yenisi! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu

Cansu Dere'nin tatilden bikini pozuna takipçileri yorum yağdırdı. Fit haliyle dikkat çeken Cansu Derenin pozlarına yüksek sayıda beğeni geldi.

CANSU DERENİN BİKİNİLİ POZLARINA YORUM YAĞMURU

Rol aldığı bir çok yapımla gündeme gelen ve sevilen oyuncu Cansu Dere uzun bir aradan sonra tatile çıktı.

siyah elbisecansu

Son olarak Sadakatsiz dizisinde Asya rolüne hayat veren güzel oyuncu dizinin final yapmasının ardından çıktığı tatilde ardı ardına bikinili pozlarını paylaşıyor.

Cansu Dere'nin bazı tatil pozları;

cansu dere mayo

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Cansu Dere'nin son olarak paylaştığı takipçilerinin beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu nefes kesen bikinili pozu;

cansu dere bikini


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Anahtar Kelimeler:
Cansu Dere sadakatsiz
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