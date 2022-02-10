Cansu Taşkın'dan bikinili poz!: Kışın yaz sezonunu açtım!

Ünlü manken Cansu Taşkın, geçtiğimiz gün tatil yapmak için soluğu Bodrum'da aldı. Tekneyle denize açılan Taşkın, şubat ayında bikinisiyle objektif karşısında poz verdi.

Pembe bikinili fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan ünlü manken, gönderisinde "Kışın sezonunda yaz sezonunu açtım!" ifadelerini kullandı.

Taşkın'ın paylaşımlarına hayranlarından "Ateş gibisin", "Yakıyorsun" yorumları geldi.

Öte yandan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Cansu Taşkın, geçtiğimiz günlerde de bir arkadaşının düğününde boy göstermişti.

Payetli bir elbise giymeyi tercih eden Taşkın, çekilen fotoğraflarını da takipçileriyle paylaşmıştı.

