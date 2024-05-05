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Brezilya'da sel felaketi! Ordu teyakkuza geçti: 55 kişi ölü, 76 kayıp...

05.05.2024 11:03
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Brezilya'da birkaç gündür süren sel felaketi beraberinde toprak kaymasına yol açtı. Şu ana kadar 55 kişinin hayatını kaybettiği olayda 76 kişinin de kayıp olduğu bilgisine erişilirken, Brezilya ordusu teyakkuza geçti. Havadan ve karadan yardım faaliyetleri ve arama kurtarma operasyonları devam ediyor.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın güney bölgesindeki Rio Grande do Sul eyaletinde günlerdir süren sağanak yağış beraberinde sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Brezilya medyası, selde 55 kişinin yaşamını yitirdiğini, 76 kişinin kayıp olduğunu, 107 kişinin yaralandığını duyurdu.

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510 BİN KİŞİ ETKİLENDİ!

Brezilya Sivil Savunma’dan yapılan açıklamada, eyalet genelindeki 13 bin 300 kişinin sığınağa alındığı, 69 bin 200 kişinin ise evsiz kaldığı belirtildi. Sel ve toprak kaymalarının 510 binden fazla kişinin hayatını olumsuz etkilediği tahmin ediliyor.

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ORDU TEYAKKUZDA

Brezilya Savunma Bakanlığı, eyalet genelinde 7 binden fazla kara aracı, 2 bin 340 bot ve 402 hava aracının arama kurtarma çalışmalarında sivil halka destek sağladığını belirtti. Ordu tarafından yayınlanan görüntülerde, evlerinin çatısında mahsur kalan ailelerin ve çocukların helikopterle kurtarıldığı anlar yer aldı.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Brezilya toprak kayması
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