Son dakika | Yaz gelirken kar sürprizi! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü; Meteoroloji 18 il için sarı alarm verdi

Son dakika hava durumu haberi: Mayıs ayına girildikten sonra da sıcaklıklar düşmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış ve sıcaklık haritalarını güncelledi.

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GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Zonguldak, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batıdan, Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

18 İL İÇİN SARI ALARM

Meteoroloji ayrıca 18 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte o iller: Adana, Artvin, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Batman, Şırnak, Osmaniye.

Ayrıca bugün ve yarın için 9 kentte yağmur ve kar yağışı beklendiği duyuruldu. O iller ise şöyle sıralandı: Artvin, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Bayburt.

SEZONU MARTTA KAPATAN ULUDAĞ'DA MAYISTA KAR SÜRPRİZİ

Öte yandan, AA'nın aktardığına göre; Türkiye'de yaz mevsimi yaklaşırken önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar etkili oldu. Uludağ'da gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Turizm sezonunun ve konaklama tesislerinin mart ayında kapandığı Oteller Bölgesi'nde, mayısta kar sürprizi yaşandı. Aralıklarla süren yağışın etkisiyle kayak pistleri ve Uludağ'ın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Uludağ'da gün içinde hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 8 derece olması bekleniyor.

Gece saatlerinde ise bölgede karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





