Cardi B'den şoke eden elbise! Kalçaları tamamen açıktı

Bu zamana kadar birçok kez estetik yaptırarak gündeme gelen dünyaca ünlü rapçi Cardi B son paylaşımıyla olay oldu. Daha önce; göğüs, popo ve karın ameliyatı olan rapçi son pozuyla tüm estetiklerini unutturdu.

Cardi B son pozunda arkası neredeyse tamamen açık bir elbise giydi. Elbisede kalça kısmı tamamen açık olunca ise sosyal medya yıkıldı. Poposunun ortada olmasını sorun etmeyen şarkıcı bunu göstermek için de bilinçli olarak arkadan poz verdi.

Cardi B bununla da kalmadı ve paylaşımına şoke eden bir not düştü.

Rapçi'nin notunda "S..üklerim ve s.. için savaşıyorum" yazdı.

Görenler ise "Bu kadarına gerek yok", "Sanırım elbisen yırtılmış" yorumlarında bulundu.

