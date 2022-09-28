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Cardi B'den şoke eden elbise! Kalçaları tamamen açıktı

28.09.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın hareketleri, pahalı alışverişleri ve klipleriyle akıllara kazanan Cardi B son pozları ve notuyla herkesi yine şoke etti. Elbisesinin arkası tamamen açık olan Cardi B'yi görenler "Sanırım elbisen yırtılmış" yorumlarında bulundu.

Cardi B'den şoke eden elbise! Kalçaları tamamen açıktı

Bu zamana kadar birçok kez estetik yaptırarak gündeme gelen dünyaca ünlü rapçi Cardi B son paylaşımıyla olay oldu. Daha önce; göğüs, popo ve karın ameliyatı olan rapçi son pozuyla tüm estetiklerini unutturdu.

Cardi B son pozunda arkası neredeyse tamamen açık bir elbise giydi. Elbisede kalça kısmı tamamen açık olunca ise sosyal medya yıkıldı. Poposunun ortada olmasını sorun etmeyen şarkıcı bunu göstermek için de bilinçli olarak arkadan poz verdi.

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Cardi B bununla da kalmadı ve paylaşımına şoke eden bir not düştü.

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Rapçi'nin notunda "S..üklerim ve s.. için savaşıyorum" yazdı.

Görenler ise "Bu kadarına gerek yok", "Sanırım elbisen yırtılmış" yorumlarında bulundu.

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Cardi b ele
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