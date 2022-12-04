MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cardi B kıvrımlarını sergiledi! Cinsel organı detayı şoke etti

Cardi B kıvrımlarını sergiledi! Cinsel organı detayı şoke etti

04.12.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cardi B, estetik ameliyat için Dominik Cumhuriyeti'ne yaptığı geziden sonra vücudunu 'doğru' bulduğunu söyledi. Cardi B bu ziyaretten sonra sahnede saf altın rengi bir elbiseyle kıvrımlarını sergilerken göğüslerine ve cinsel organına içki döktü. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Cardi B kıvrımlarını sergiledi! Cinsel organı detayı şoke etti

Son dönemin en gözde rap yıldızlarından biri olan Cardi B lüks yaşantısı, ilginç kostümleri, kocaman tırnakları ve kıvrımlarıyla öne çıkan isimlerden biri.

Sosyal medya paylaşımları ve sahne şovlarıyla gündeme gelen Cardi B son olarak Miami'de sahne aldı. Cardi B, hayal gücüne çok az yer bırakan saf altın rengi bir elbiseyle kıvrımlarını sergilerken korkusuzdu.

1

Çeşitli estetik operasyonlar geçiren Cardi B, tercih ettiği elbiseye ilginç dokunuşlar yapmıştı. Meme uçlarına aksesuar takan şarkıcı cinsel organına dek gelen bölgeye de sahte kıl taktı.

2

Sahnede erotik danslar eden Cardi B, üzerine ve cinsel organına da alkol dökerek şoke etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalı Çapkını kararı şaşırmıştı... Göğüs dekoltesi olay olduYalı Çapkını kararı şaşırmıştı... Göğüs dekoltesi olay oldu
Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardıSahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı
Sütyensiz pozlarını peş peşe paylaştıSütyensiz pozlarını peş peşe paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Cardi b sosyal medya doğru dolar ve tl son dakika kur söyledi

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun paylaşımı gündem oldu

İmamoğlu'nun paylaşımı gündem oldu

Necmettin Batırel'e Özgür Demirtaş'tan sert tepki!

Necmettin Batırel'e Özgür Demirtaş'tan sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Yüzde 257 arttı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Yüzde 257 arttı...

Hazırlık maçının son dakikasında olay!

Hazırlık maçının son dakikasında olay!

EYT'nin yasalaşması 2023'e kalıyor! EYT'liler için hak kaybı olacak mı?

EYT'nin yasalaşması 2023'e kalıyor! EYT'liler için hak kaybı olacak mı?

Fuhuş çetesine operasyon! Şifreleri ortaya çıktı 'Yeni araçlarımız geldi'

Fuhuş çetesine operasyon! Şifreleri ortaya çıktı 'Yeni araçlarımız geldi'

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Duvarına fotoğrafını astığı kahramanı annesinin katili çıktı!

Duvarına fotoğrafını astığı kahramanı annesinin katili çıktı!

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.