Cardi B kıvrımlarını sergiledi! Cinsel organı detayı şoke etti

Son dönemin en gözde rap yıldızlarından biri olan Cardi B lüks yaşantısı, ilginç kostümleri, kocaman tırnakları ve kıvrımlarıyla öne çıkan isimlerden biri.

Sosyal medya paylaşımları ve sahne şovlarıyla gündeme gelen Cardi B son olarak Miami'de sahne aldı. Cardi B, hayal gücüne çok az yer bırakan saf altın rengi bir elbiseyle kıvrımlarını sergilerken korkusuzdu.

Çeşitli estetik operasyonlar geçiren Cardi B, tercih ettiği elbiseye ilginç dokunuşlar yapmıştı. Meme uçlarına aksesuar takan şarkıcı cinsel organına dek gelen bölgeye de sahte kıl taktı.

Sahnede erotik danslar eden Cardi B, üzerine ve cinsel organına da alkol dökerek şoke etti.



