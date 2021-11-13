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Çareyi çok uzakta aramayın! Ayak mantar, topuk çatlağı gibi pek çok sorunun çözümü mutfağınızda

13.11.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mantardan topuk çatlağına, kaşıntıdan tırnakta sararmaya kadar ayak sağlığını etkileyen pek çok faktör bulunuyor. Tüm bu sağlık sorunları, estetik kaygılarla da günlük hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Oysa çözüm oldukça basit! Her evde bulunan karbonatla ve birkaç basit yöntemle ayak sağlığınızı koruyabilirsiniz!

Çareyi çok uzakta aramayın! Ayak mantar, topuk çatlağı gibi pek çok sorunun çözümü mutfağınızda

Gün boyu ayakkabıların içinde kalan ayaklarınıza gerekli bakımları yapamadığınız takdirde çeşitli sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ayak kokusu, mantar, tırnaklarda sararma ve ciltte kuruluk gibi pek çok ayak sağlığı sorunu; zamanla canınızı sıkabilir. Birçok farklı yöntemin yanı sıra hem ekonomik hem doğal çözümler arıyorsanız her mutfağın olmazsa olmazı karbonattan yararlanabilirsiniz. Gelin, karbonat kullanarak gerçekleştirebileceğiniz ayak bakımı önerilerine birlikte göz atalım.

ZEYTİNYAĞI, LİMON SUYU VE KARBONAT TARİFİ

  • 1 kaşık limon suyu, 1 kaşık zeytinyağı, 4 yemek kaşığı karbonat ve birkaç litre sıcak suyu geniş bir leğende karıştırın.

  • Ayaklarınızı bu karışımın içerisinde 10 dakika bekletin.

  • Ardından suyun içerisinde ayaklarınıza 5 dakika masaj yapın.

  • Ayaklarınızı yumuşatan bu bakımı, haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

KLASİK KARBONAT TARİFİ

  • Bu klasik karbonat tarifi için 4 yemek kaşığı karbonata ve 4 litre sıcak suya ihtiyacınız var.

  • Geniş bir leğende su ve karbonatı iyice karıştırın.

  • Ayaklarınızı bu karışımın içerisinde 30 dakika kadar bekletin. Bu süre içerisinde ayaklarınızdaki ölü deri yumuşayacak.

  • Dilerseniz ponza taşı kullanarak ayağınızı, özellikle topuğunuzu ovalayın ve masaj yapın.

  • Ardından ayaklarınıza uygun bir nemlendirici sürerek pamuklu bir çorap giyebilirsiniz.

  • Etkili bir sonuç için uygulamayı ayaklarınıza haftada 3-4 kez yapabilirsiniz.

KARBONAT VE DOĞAL YAĞLARIN KARIŞIMI

  • 5 yemek kaşığı karbonat ve bir miktar duş jelini karıştırın.

  • Karışıma birkaç damla lavanta yağı, portakal yağı ya da limon yağından dilediğinizi ekleyin.

  • Karışımı homojen hale gelene kadar karıştırın.

  • İşleme başlamadan önce ayaklarınızı 5 dakika kadar sıcak suda bekletmeniz daha etkili sonuç almanızı sağlar.

  • Ardından ayağınıza masaj yaparak yedirin.

  • Eğer ayağınızdaki kuruluk fazlaysa ponza taşıyla ölü deriyi yumuşatabilirsiniz.

  • Ayağınızı yıkayıp duruladıktan sonra uygun bir nemlendirici kremle ayağınızı ovun.

  • Düzenli olarak bu karışımı uygulamak; ayak kokusu, mantar enfeksiyonu ve çatlaklardan kurtulmanıza yardımcı olabilir.
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