Çareyi çok uzakta aramayın! Ayak mantar, topuk çatlağı gibi pek çok sorunun çözümü mutfağınızda

Gün boyu ayakkabıların içinde kalan ayaklarınıza gerekli bakımları yapamadığınız takdirde çeşitli sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ayak kokusu, mantar, tırnaklarda sararma ve ciltte kuruluk gibi pek çok ayak sağlığı sorunu; zamanla canınızı sıkabilir. Birçok farklı yöntemin yanı sıra hem ekonomik hem doğal çözümler arıyorsanız her mutfağın olmazsa olmazı karbonattan yararlanabilirsiniz. Gelin, karbonat kullanarak gerçekleştirebileceğiniz ayak bakımı önerilerine birlikte göz atalım.

ZEYTİNYAĞI, LİMON SUYU VE KARBONAT TARİFİ

1 kaşık limon suyu, 1 kaşık zeytinyağı, 4 yemek kaşığı karbonat ve birkaç litre sıcak suyu geniş bir leğende karıştırın.

Ayaklarınızı bu karışımın içerisinde 10 dakika bekletin.

Ardından suyun içerisinde ayaklarınıza 5 dakika masaj yapın.

Ayaklarınızı yumuşatan bu bakımı, haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

KLASİK KARBONAT TARİFİ

Bu klasik karbonat tarifi için 4 yemek kaşığı karbonata ve 4 litre sıcak suya ihtiyacınız var.

Geniş bir leğende su ve karbonatı iyice karıştırın.

Ayaklarınızı bu karışımın içerisinde 30 dakika kadar bekletin. Bu süre içerisinde ayaklarınızdaki ölü deri yumuşayacak.

Dilerseniz ponza taşı kullanarak ayağınızı, özellikle topuğunuzu ovalayın ve masaj yapın.

Ardından ayaklarınıza uygun bir nemlendirici sürerek pamuklu bir çorap giyebilirsiniz.

Etkili bir sonuç için uygulamayı ayaklarınıza haftada 3-4 kez yapabilirsiniz.

KARBONAT VE DOĞAL YAĞLARIN KARIŞIMI