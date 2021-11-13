Çareyi çok uzakta aramayın! Ayak mantar, topuk çatlağı gibi pek çok sorunun çözümü mutfağınızda

Gün boyu ayakkabıların içinde kalan ayaklarınıza gerekli bakımları yapamadığınız takdirde çeşitli sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ayak kokusu, mantar, tırnaklarda sararma ve ciltte kuruluk gibi pek çok ayak sağlığı sorunu; zamanla canınızı sıkabilir. Birçok farklı yöntemin yanı sıra hem ekonomik hem doğal çözümler arıyorsanız her mutfağın olmazsa olmazı karbonattan yararlanabilirsiniz. Gelin, karbonat kullanarak gerçekleştirebileceğiniz ayak bakımı önerilerine birlikte göz atalım.
1 kaşık limon suyu, 1 kaşık zeytinyağı, 4 yemek kaşığı karbonat ve birkaç litre sıcak suyu geniş bir leğende karıştırın.
Ayaklarınızı bu karışımın içerisinde 10 dakika bekletin.
Ardından suyun içerisinde ayaklarınıza 5 dakika masaj yapın.
Bu klasik karbonat tarifi için 4 yemek kaşığı karbonata ve 4 litre sıcak suya ihtiyacınız var.
Geniş bir leğende su ve karbonatı iyice karıştırın.
Ayaklarınızı bu karışımın içerisinde 30 dakika kadar bekletin. Bu süre içerisinde ayaklarınızdaki ölü deri yumuşayacak.
Dilerseniz ponza taşı kullanarak ayağınızı, özellikle topuğunuzu ovalayın ve masaj yapın.
Ardından ayaklarınıza uygun bir nemlendirici sürerek pamuklu bir çorap giyebilirsiniz.
5 yemek kaşığı karbonat ve bir miktar duş jelini karıştırın.
Karışıma birkaç damla lavanta yağı, portakal yağı ya da limon yağından dilediğinizi ekleyin.
Karışımı homojen hale gelene kadar karıştırın.
İşleme başlamadan önce ayaklarınızı 5 dakika kadar sıcak suda bekletmeniz daha etkili sonuç almanızı sağlar.
Ardından ayağınıza masaj yaparak yedirin.
Eğer ayağınızdaki kuruluk fazlaysa ponza taşıyla ölü deriyi yumuşatabilirsiniz.
Ayağınızı yıkayıp duruladıktan sonra uygun bir nemlendirici kremle ayağınızı ovun.
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