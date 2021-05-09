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Çarkıfelek geri mi dönüyor? Çarkıfelek ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber!

09.05.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den Çarkıfelek müjdesi geldi. Hayranlarını özlediğini belirten usta şovmen sevilen yarışma Çarkıfelek ile yakında ekranlara geri döneceğini açıkladı. Peki Çarkıfelek ne zaman ve hangi kanalda başlayacak?

İşte Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları...

MEHMET ALİ ERBİL'DEN MÜJDE GELDİ! ÇARKIFELEK GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Uzunca sene televizyon ekranlarında yayınlanan ve senelerin eskitemediği yarışmalardan biri olan Çarkıfelek programı, televizyon ekranlarında yeniden seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

AĞIR BİR HASTALIK SÜRECİ YAŞADI

AĞIR BİR HASTALIK SÜRECİ YAŞADI
Oldukça ağır bir hastalık sürecinden geçen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunacağı Çarkıfelek’in başlama tarihi ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Yakın zamanda yayın hayatına başlayacak olan programda Erbil yine izleyenleri gülmekten kırıp geçirecek.

FARKLI TEKLİFLERİ REDDETTİ!

FARKLI TEKLİFLERİ REDDETTİ!
Ünlü şovmen Erbil, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda Çarkıfelek programından bir kesit paylaştı ve takipçilerine "Hayırlı Cumalar" mesajı yayınladı. Sevenlerinden gelen istekler üzerine Çarkıfelek programı ile ekranlara geri döneceğini duyuran Erbil, farklı formatlarda gelen program tekliflerini reddettiğini, Çarkıfelek ile özdeşleştiğini ve bu nedenle yeniden Çarkıfelek programını yapacağını söyledi.

"HALKIMIZIN GÜLMEYE İHTİYACI VAR"

"HALKIMIZIN GÜLMEYE İHTİYACI VAR"
Her geçen gün iyileşen sağlığı ile sevenlerini sevindiren Mehmet Ali Erbil, gazeteci Olcay Ünal Sert’e yapmış olduğu açıklamada "Gözlemlediğim kadarıyla halkımızın eskisine oranla çok daha fazla gülmeye ihtiyacı var. Bir aksilik yaşanmazsa Haziran ayı gibi ya da Kurban Bayramı’nda, sürpriz bir kanalla sevenlerimle buluşmayı umut ediyorum.
Bende onları çok özledim." şeklinde konuştu.
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Mehmet Ali Erbil
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