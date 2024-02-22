MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çarkıfelek'in ilk sunucusu Tarık Tarcan gözlerden uzak yaşıyor! Yıllar sonra gelen itiraf ve Mehmet Ali Erbil yorumu

Çarkıfelek'in ilk sunucusu Tarık Tarcan gözlerden uzak yaşıyor! Yıllar sonra gelen itiraf ve Mehmet Ali Erbil yorumu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.02.2024 08:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin yakışıklı manken ve oyuncularından olan Tarık Tarcan Çarkıfelek'in ilk sunucusu olarak hafızalarda yer etti. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan ve şehir terk eden Tarcan yıllar sonra Çarkıfelek itirafıyla ve Mehmet Ali Erbil yorumuyla dikkat çekti.

Çarkıfelek'in ilk sunucusu Tarık Tarcan gözlerden uzak yaşıyor! Yıllar sonra gelen itiraf ve Mehmet Ali Erbil yorumu

Çarkıfelek yarışmasının efsane hosteslerinden biri olan Tarık Tarcan 90'lı yıllara damga vuran isimlerden biriydi.

Uzun yıllar Çarkıfelek'te boy gösteren Tarık Tarcan şöhretinin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp İstanbul'u terk etti.

Bozburun'da doğayla iç içe gözlerden uzak bir hayat yaşayan Tarcan, Enver Aysever'e konuk oldu ve yıllar sonra itirafıyla dikkat çekti.

11

MEHMET ALİ ERBİL YORUMU

Tarık Tarcan programda "Para kazanmadım çok az rakamlara o işi yapmıştım ama tabii Televizyon da beni çok önemli yerlere getirdi daha sonra özel kanallar daha çok gelişmeye yeni yarışmalar üremeye başlayınca bizde reyting düşükleri yaşamaya başladık" dedi ve şunları söyledi:

3521076_b501364fbf5760d1966712490b77996b_640x640

"Sonrasında bana dediler ki 'Tarık bey siz oyuncusunuz biraz böyle şarlatan komiklik falan yapar mısınız?' dedi, ben oyuncuyum yaparım ama tarzım değil onun
için ben bu işi bırakayım dedim. Bıraktım sonra bu işe çok yakışan Mehmet Ali Erbil bu işi götürdü o anlamda götürdüğünü çok iyi biliyoruz. Toplum böyle istiyor."

Tarık Tarcan Mehmet Ali Erbil'in kendisini bir kere olsun yayına çağırmadığını söyleyerek "Türk televizyonu böyle yayıncılığı ve böyle sunuculuğu ahlak olarak etik değerler olarak kabul etmemesi reddetmesi gerekirken neler yaşandı neler reyting alma adına..." dedi.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargı'yı sert eleştirdi! 'Bu nasıl bir aymazlıktır'Yargı'yı sert eleştirdi! 'Bu nasıl bir aymazlıktır'
Erken yaşta ölmüştü! Kızını bir de şimdi görünErken yaşta ölmüştü! Kızını bir de şimdi görün
Kızının karşısında şekilden şekle girince...Kızının karşısında şekilden şekle girince...
Anahtar Kelimeler:
çarkıfelek Tarık Tarcan Manken ele ali erbil
En Çok Okunan Haberler
500 bin TL karşılıksız destek paketi! İşte şartlar...

500 bin TL karşılıksız destek paketi! İşte şartlar...

İstanbul'da kim önde? Son seçim anketi

İstanbul'da kim önde? Son seçim anketi

Çalışma süresini 40 saate düşürdüler! İmzalar atıldı

Çalışma süresini 40 saate düşürdüler! İmzalar atıldı

Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazdı!

Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazdı!

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor!

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor!

Survivor'da kameralar umursanmadı! 'Aşk Adası'

Survivor'da kameralar umursanmadı! 'Aşk Adası'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.