Çarkıfelek'in ilk sunucusu Tarık Tarcan gözlerden uzak yaşıyor! Yıllar sonra gelen itiraf ve Mehmet Ali Erbil yorumu

Çarkıfelek yarışmasının efsane hosteslerinden biri olan Tarık Tarcan 90'lı yıllara damga vuran isimlerden biriydi.

Uzun yıllar Çarkıfelek'te boy gösteren Tarık Tarcan şöhretinin zirvesindeyken her şeyi geride bırakıp İstanbul'u terk etti.

Bozburun'da doğayla iç içe gözlerden uzak bir hayat yaşayan Tarcan, Enver Aysever'e konuk oldu ve yıllar sonra itirafıyla dikkat çekti.

MEHMET ALİ ERBİL YORUMU

Tarık Tarcan programda "Para kazanmadım çok az rakamlara o işi yapmıştım ama tabii Televizyon da beni çok önemli yerlere getirdi daha sonra özel kanallar daha çok gelişmeye yeni yarışmalar üremeye başlayınca bizde reyting düşükleri yaşamaya başladık" dedi ve şunları söyledi:

"Sonrasında bana dediler ki 'Tarık bey siz oyuncusunuz biraz böyle şarlatan komiklik falan yapar mısınız?' dedi, ben oyuncuyum yaparım ama tarzım değil onun

için ben bu işi bırakayım dedim. Bıraktım sonra bu işe çok yakışan Mehmet Ali Erbil bu işi götürdü o anlamda götürdüğünü çok iyi biliyoruz. Toplum böyle istiyor."

Tarık Tarcan Mehmet Ali Erbil'in kendisini bir kere olsun yayına çağırmadığını söyleyerek "Türk televizyonu böyle yayıncılığı ve böyle sunuculuğu ahlak olarak etik değerler olarak kabul etmemesi reddetmesi gerekirken neler yaşandı neler reyting alma adına..." dedi.





