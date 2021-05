Carl Pei‘nin şirketi harekete geçti: Nothing Ear 1 geliyor!

Carl Pei ismi pek çoğunuza tanıdık gelmeyebilir. Ancak aylar önce Pei önemli bir ayrılık ile gündeme geldi. Pei, kurucularından olduğu OnePlus'tan ayrılma kararı aldı ve Nothing ismini verdiği şirket ile yeni bir yola çıktı. Şirketin yazın bir kablosuz kulaklık duyuracağı söylenmişti. Şimdi bu yönde önemli bir adım atıldı.

NOTHING EAR 1'İN TANITIM TARİHİ BELLİ OLDU

Nothing Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Nothing Ear 1'in haziran ayında geleceğini açıkladı. Nothing Ear 1'in söylentilerde adı geçen kablosuz kulaklık olduğu düşünülüyor. Şirket Nothing Ear 1'in sadece bir başlangıç olduğunu da söylemeden geçemiyor.

Nothing Ear 1'in tasarımı şimdilik gizli tutuluyor. Ancak tasarım konusunda, piyasadaki kablosuz kulaklıklardan farklı bir ürün ile karşılaşmamız muhtemel. Bakalım haziran ayında tanıtılacak Nothing Ear 1 bizlere neler sunacak?