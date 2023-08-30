Carmen Electra, Onlyfans'tan sürekli aynı teklifi alınca...

90’lı yıllarda Pamela Anderson ve David Hasselhoff’lu kadrosuyla dünyada büyük ilgiyle izlenen TV dizisi Baywatch’un (Sahil Güvenlik) öne çıkan isimlerinden Carmen Electra yıllara adeta meydan okuyor.

51 yaşındaki Carmen Electra yetişkinlere yönelik siteye katıldı. 1990'larda Baywatch'ta ve Playboy'un kapağında yer alarak bir seks sembolü haline gelen Carmen Electra daha önce platforma katılmanın 'hiç akıllıca olmadığını' iddia etmişti.

INSTAGRAM SANSÜRÜNDEN BIKTI

Carmen, ikonik şovdan ayrıldıktan 25 yıl sonra hayranlarının ayaklarına ilgi gösterdiğini açıkladı.

Carmen Electra 'Ayaklarım için çok istek alıyorum, bu beni çok güldürüyor' dedi.

People dergisine verdiği demeçte, fotoğraflarının 'kontrolünün kendisinde olmasından' ve Instagram'daki gibi sansürün kendisini sınırlamamasından keyif aldığını söyledi.

Electra dergiye verdiği demeçte OnlyFans'ında iç çamaşırlı fotoğraflarının yanı sıra tatillerinden fotoğraflar ve güzellik tüyolarıyla ilgili paylaşımların da yer alacağını söyledi.



