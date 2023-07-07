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Carmen Electra yıllara meydan okuyor! Kim Kardashian'ın markası için müstehcen pozlar

07.07.2023 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'ın zaman zaman reklamını kendisi yaptığı Skims markası için yeni reklam çekildi. 50 yaşındaki Jenny McCarthy ve 51 yaşındaki Carmen Electra, müstehcen yeni Skims reklamı için çok küçük bikinileriyle göğüslerini sergiledi.

'Sahil Güvenlik' dizisinin yıldızı Carmen Electra son günlerde Kim Kardashian'ın markası için yaptığı reklamla gündemde.

Bir döneme damga vuran Carmen Electra ve televizyon sunucusu ve eski manken Jenny McCarthy Skims için bir araya geldi.

"Kendimi 25 yaşındakinden daha iyi hissediyorum" diyen Electra 51 yaşında yıllara meydan okuyan görüntüsüyle olay oldu. 50 yaşındaki Jenny ve 51 yaşındaki Carmen, şekillendirici giyim markasının en son kampanyasının yıldızlarıydı.

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İkili bir araba yıkama setinde poz verirken minik siyah bikinileriyle adeta şov yaptı.

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Jenny fotoğrafları internette paylaştı ve "SKIMS'in son kampanyasının bir parçası olduğum için daha heyecanlı olamazdım. Setteki enerji inanılmazdı, özellikle de harika görünen Carmen'le birlikte çekim yaparken!" dedi.

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Hayranlar ise reklamın kadınlara değil erkeklere yapıldığını düşündükleri için reklamı eleştirdiler

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