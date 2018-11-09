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Çarpışma dizisi 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çarpışma'da Kıvanç Tatlıtuğ hangi rolde? İşte konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 09.11.2018 22:00 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin merakla beklenen 1. bölümden yeni fragman yayınlandı. Ay Yapım imzalı, Show TV’nin heyecanla beklenen yeni dizisi Çarpışma'nın yeni fragmanı aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekti. Kıvanç Tatlıtuğ'un Çarpışma dizisindeki yeni rolü de merak konusu oldu. Peki Çarpışma konusu nedir? Oyuncular kimler? İşte 1. bölümden nefes kesen fragman....

Çarpışma dizisi 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çarpışma'da Kıvanç Tatlıtuğ hangi rolde? İşte konusu ve oyuncuları

Ay Yapım imzalı, Show TV’nin heyecanla beklenen yeni dizisi ‘Çarpışma’ yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ses getirmişti. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla izleyicileriyle buluşmak için gün sayan dizi tanıtımlarına bir yenisini daha ekledi. Yayınlanan birinci bölüm tanıtımı dizinin merak uyandıran hikayesinden ipuçları verdi.

“SANA DA BANA DA KURTULUŞ YOK!”
Sarıyer Spor’un amigosu Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ) tribünleri coştururken, onu izleyen eşi ve kızının mutluluğu gözlerinden okunuyor. Şüpheli kişiye silah çeken Kadir’in heyecanı yükselttiği, Zeynep’i (Elçin Sangu) takip eden kişilerin merak uyandırdığı, Cemre’nin (Melisa Aslı Pamuk) önemli bir kararın eşiğine geldiği, hapisten yeni çıkan Kerem’in (Alperen Duymaz) yaşadığı çıkmazın hissedildiği tanıtımda Veli, (Onur Saylak) tehlikeli yüzünü gösteriyor.

ÇARPIŞMA KONUSU NEDİR?
Silahların çekildiği, büyük çarpışmanın gerçekleştiği korku dolu anlar izleyicilerin nefesini kesiyor. Kadir’in “Sana da bana da kurtuluş yok!” sözleriyle ölüme meydan okuduğu anlar gerilimi tırmandırıyor. Dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği Çarpışma sürükleyici hikayesiyle ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk’un paylaştıkları Çarpışma çok yakında Show TV’de!

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu’nun yanı sıra Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı Çarpışma, güçlü oyuncu kadrosu, yüksek tempolu hikayesi ve usta yönetmen Uluç Bayraktar rejisiyle, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma, dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandıracağı Kadir Adalı’nın kazadan sonra dediği gibi; “Çarpışan aslında kaderlerimizdi...”

Yapımını Ay Yapım’ın, yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Uluç Bayraktar’ın oturduğu, senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı Çarpışma’nın oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk, Erkan Can, Hakan Kurtaş, İsmail Demirci, Sevtap Özaltun, Merve Çağıran, Efecan Şenolsun, Buçe Kahraman, Furkan Kalabalık gibi güçlü isimler yer alıyor.

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