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Casper'ın ilk yerli telefonu VIA F20 satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

18.03.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Casper'ın ilk yerli telefonu VIA F20 satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

Casper, ilk yerli üretim modeli cep telefonunu satışa sundu. Casper VIA F20 adını taşıyan akıllı telefonun özellikleri arasında ise MediaTek Helio P35 işlemcisi yer alıyor. İşte Casper'ın ilk yerli telefonunun özellikleri ve fiyatları.

Akıllı telefon şirketleri yeni modellerini bir bir duyuruyor. Dün bildiğiniz üzere Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy A52 ve Galaxy A72 adında iki modelini görücüye çıkardı. Şimdi ise ülkemizdeki akıllı telefon üreticilerinden Casper, ilk yerli modelini piyasaya sürdü. Bu modelin adı: VIA F20.

Casper VIA F20 özellikleri

CASPER VIA F20 ÖZELLİKLERİ

AA'nın haberine göre, firmanın ilk yerli telefonu olan Casper VIA F20'nin özellikleri arasında 6,55 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS bir ekran var. Bu ekran Incell ekran teknolojisine sahip. Yüzde 89 ekran gövde oranı sunan telefon, gücünü yapay zeka teknolojisine sahip MediaTek Helio P35 işlemcisinden, 4GB RAM'den ve 128 GB dahili depolama alanından alıyor. Casper VIA F20, 5.000 mAh'lik bir pil ile geliyor ve Casper'ın iddiasına göre bu pil 32 saat boyunca telefonda konuşma, 11 saat boyunca 5-6 film izleme, 31 saat boyunca müzik dinleme veya 9 saat boyunca internette video izleyebilme imkanı sunuyor.

Casper VIA F20 kameralar

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CASPER VIA F20 FİYATI

Arka tarafında 48 + 5 + 2 + 2 MP'lik dörtlü bir kameraya yer veren, ön tarafında 8 MP'lik bir ön kamera bulunan Casper VIA F20'nin fiyatı 2.699 TL olarak belirlenmiş durumda. Telefon, halihazırda Casper'ın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Türkiye
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