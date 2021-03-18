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Sahte telefonlar için çarpıcı rapor! İşte en çok kopyalanan marka

18.03.2021 09:30 | Son Güncelleme:
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Sahte telefonlar için çarpıcı rapor! İşte en çok kopyalanan marka

Sahte telefonlar hakkında yeni bir rapor yayınlandı. AnTuTu verilerine dayanarak hazırlanan rapora göre, sahte telefonları üretilip en çok kopyalanan marka Samsung oldu. Raporun geri kalan kısmında ise Apple, Huawei ve Xiaomi gibi isimler var.

Sahte akıllı telefon pazarı Çin'de hala revaçta. Çin'deki bazı kalpazanlar, Apple, Samsung, Xiaomi veya Huawei gibi akıllı telefon üreticilerinin popüler akıllı telefonlarını taklit ederek, piyasaya sürüyorlar. Bu telefonların performansı, taklit ettikleri akıllı telefonların yanına bile yaklaşamıyor. Hatta bu kişiler, sahte 5G telefonlar dahi üretiyor. Ancak bu telefonlar, herhangi bir 5G ağını desteklemiyor. AnTuTu verilerine dayanarak hazırlanan bir rapor ise en çok sahtesi üretilen akıllı telefonların çarpıcı durumunu ortaya koydu.

EN ÇOK KOPYALANAN MARKA SAMSUNG

Rapora göre, Mart 2020'den Şubat 2021'e kadar yapılan toplam denetimlerde 572.303 sahte cihaz tespit edildi. Denetlenen cihazların sahtelik oranı ise yaklaşık yüzde 4,24 olarak karşımıza çıktı. En çok sahtesi üretilen akıllı telefon markası ise Samsung oldu. Rapora göre markalar şöyle sıralandı:

  • Samsung (yüzde 34)
  • Apple (yüzde 13)
  • Huawei (yüzde 8)
  • Xiaomi (yüzde 7)
  • Honor (yüzde 5)
  • Oppo (yüzde 5)
  • Gionee (yüzde 3)
  • Vivo (yüzde 3)
  • Asus (yüzde 3
  • Meiigoo (yüzde 2)
  • Diğer Android markalar (Yüzde 17)

sahte telefon raporu

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İŞTE EN ÇOK SAHTESİ ÜRETİLEN TELEFON

Rapora göre en çok sahtesi üretilen telefon ise Samsung üretimi bir akıllı telefon değil. Huawei'nin 2017 yılında tanıttığı Huawei P10 en çok sahtesi üretilen akıllı telefon olarak listeleniyor. İkinci sırada iPhone X ve üçüncü sırada ise Galaxy S9 Plus yer alıyor. Bu telefonların tamamı şöyle sıralanıyor:

  • Huawei P10
  • iPhone X
  • Galaxy S9 Plus
  • Galaxy Note 10 Plus
  • vivo X23
  • Galaxy Note 9
  • Galaxy S9
  • Samsung W2019
  • vivo x27
  • Huawei P40
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Anahtar Kelimeler:
Çin akıllı telefon Samsung
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