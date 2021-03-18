Sahte telefonlar için çarpıcı rapor! İşte en çok kopyalanan marka

Sahte akıllı telefon pazarı Çin'de hala revaçta. Çin'deki bazı kalpazanlar, Apple, Samsung, Xiaomi veya Huawei gibi akıllı telefon üreticilerinin popüler akıllı telefonlarını taklit ederek, piyasaya sürüyorlar. Bu telefonların performansı, taklit ettikleri akıllı telefonların yanına bile yaklaşamıyor. Hatta bu kişiler, sahte 5G telefonlar dahi üretiyor. Ancak bu telefonlar, herhangi bir 5G ağını desteklemiyor. AnTuTu verilerine dayanarak hazırlanan bir rapor ise en çok sahtesi üretilen akıllı telefonların çarpıcı durumunu ortaya koydu.

EN ÇOK KOPYALANAN MARKA SAMSUNG

Rapora göre, Mart 2020'den Şubat 2021'e kadar yapılan toplam denetimlerde 572.303 sahte cihaz tespit edildi. Denetlenen cihazların sahtelik oranı ise yaklaşık yüzde 4,24 olarak karşımıza çıktı. En çok sahtesi üretilen akıllı telefon markası ise Samsung oldu. Rapora göre markalar şöyle sıralandı:

Samsung (yüzde 34)

Apple (yüzde 13)

Huawei (yüzde 8)

Xiaomi (yüzde 7)

Honor (yüzde 5)

Oppo (yüzde 5)

Gionee (yüzde 3)

Vivo (yüzde 3)

Asus (yüzde 3

Meiigoo (yüzde 2)

Diğer Android markalar (Yüzde 17)

İŞTE EN ÇOK SAHTESİ ÜRETİLEN TELEFON

Rapora göre en çok sahtesi üretilen telefon ise Samsung üretimi bir akıllı telefon değil. Huawei'nin 2017 yılında tanıttığı Huawei P10 en çok sahtesi üretilen akıllı telefon olarak listeleniyor. İkinci sırada iPhone X ve üçüncü sırada ise Galaxy S9 Plus yer alıyor. Bu telefonların tamamı şöyle sıralanıyor: