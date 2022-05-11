'Casusluk'la suçlanıyordu! DEVA Partili Metin Gürcan tahliye edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan ve 26 Kasım'da İstanbul'daki evinde gözaltına alınan Metin Gürcan tahliye edildi.

Gürcan'ın tahliye haberini avukatı Yusuf Şahin “Müvekkilim Metin Gürcan Tahliye olmuştur. Gözümüz aydın olsun” ifadeleriyle duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Metin Gürcan, 29 Kasım 2021'de para karşılığında "Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", "Afrin Operasyonu öncesi yaşananlar", "Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği", "insansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması" ile "PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları" gibi bilgileri yabancı diplomatlara aktardığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Gürcan hakkında hazırlanan iddianamede Gürcan'ın, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri, casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçundan müebbet, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme" suçundan ise 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

