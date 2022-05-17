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Çatıda tehlikeli merak! Film gibi izlediler

17.05.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de hurdalık alanda yangın çıktı. Yangın sırasında hemen yan tarafta bulunan 3 katlı binanın çatısında oturarak söndürme çalışmalarını izleyen 2 kişi dikkat çekti.

Çatıda tehlikeli merak! Film gibi izlediler

Yangın saat 13.30 sıralarında Yenisahra Mahallesi Bostan Sokak'ta bulunan hurdalık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında zaman zaman patlamalar meydana geldi.

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Alevler kısa sürede büyüyerek hurdalık alanın tamamını sardı. Alevler bitişikteki binaları da tehdit etti. Alevler yükselirken hemen yan taraftaki 3 katlı binanın çatısının kenarında oturan 2 kişi merakla söndürme çalışmalarını seyretti. Dumanlar arasında göz gözü görmezken 2 kişinin drone kamerasına yansıyan görüntüsü dikkat çekti.

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Yangına bitişikteki gecekondudaki bir kişi de hortum ile su sıkarak müdahale etmeye çalıştı. Alevler ve yoğun duman çevredeki ilçelerde de görüldü. Yangın sırasında zaman zaman yaşanan patlamalar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

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Yaklaşık 1 saat süren yangında ölen ya da yaralanan olmazken hasar meydana geldi. Görgü tanığı Ahmet Yıldız, "Alevler bir anda büyüdü. Patlamalarda yaşanıyordu. Hurda eşyalar yanıyor "diye konuştu.

DHA

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yangın Ataşehir
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