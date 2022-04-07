Çavuşoğlu: Buça'dan gelen görüntüler müzakareleri gölgeledi

Dışişleri Bakanı Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Çavuşoğlu toplantıda konuşunları değerlendirmek için kameralar karşısına geçti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın dışişleri bakanları düzeyinde toplantı gerçekleştirmek için kendisini 18 Mayıs'ta Washington'a davet ettiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:



Savaşı durdurma çabamız hakkında NATO Dışişleri Bakanlarını bilgilendirdik. Birçok müttefikimiz Türkiye’nin rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi. Bu korkunç görüntüler kabul edilemez. Tahliyeler konusunda iki tarafla görüşmelerimiz de sürüyor. Halen 30 civarı vatandaşımız ve refaketçileri bekliyor.

Cumhurbaşkanımızın, Putin'le diyaloğu sayesinde müzakerelerde bu noktalara gelindi. Ev sahipliği yapabileceğimizi tekrardan belirttik. Türkiye'de buluşmaya iki ülke de sıcak bakıyor.

ABD'NİN F-16 SATIŞINA YEŞİL IŞIK YAKMASI

Özellikle F-16'ların Türkiye'ye verilmesi ve Türkiye'nin oynadığı rolün önemine değinilmesi önemli. ABD de esasen Türkiye'ye hep böyle baktı. Bazı konularda görüş ayrılıkları oldu. Bizim de rahatsız olduğumuz konular var. Özellikle Suriye konusunda ABD'nin YPG'ye silah desteğini sürdürmesi gibi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken 18 Mayıs'ta beni Washington'a davet etti.

MISIR İLE YENİ DÖNEM

İlişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. İlerleyen günlerde de atacağız. Biz mevcut maslahatgüzarımızın süresi dolduğu için başka arkadaşımızı gönderdik. Karşılıklı büyükelçilikleri atama kararı aldığımız zaman da elbette adım atarız.

Ayrıntılar geliyor...



