Çay ocağında korku dolu anlar: Cehennem gibiydi

Olay, 25 Kasım günü saat 03.00 sıralarında Yusufeli ilçesinin Altıparmak köyünde turizme yönelik hizmet veren 'Barhal Çay Evi ve Yöresel Ürün Satış Noktası'nda meydana geldi. Coşkun Enes Delioğlu kendine ait pansiyonda arkadaşları Semih Kibar ve Onur Güntekin ile birlikte otururken, yaklaşık 100 metre uzaklıkta işletmeciliğini de kendisinin yaptığı kaymakamlığa ait çay evinde yangın çıktığını fark etti. İtfaiyeye haber veren üç genç, ardından üst katı ahşaptan olan iki katlı çay evindeki eşyaları kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Yangının şiddetini artırması sonucu Kibar ve Gündekin dışarı çıkarak itfaiyenin gelmesini beklemeye başladı.

ARKADAŞI ÇIKMAYINCA ALEVLERİN ARASINA DALDI

Bu sırada Coşkun Enes Delioğlu'nun dışarı çıkmadığını gören Semih Kibar, alevlere rağmen arkadaşını kurtarmak için yeniden içeri girdi. Dumandan etkilenen arkadaşına destek oldu. İki arkadaş yanan binadan çıkmak için kapıya yöneldikleri sırada tavan çökünce, çıkış yolları kapandı. Özellikle baş ve elleri önemli ölçüde yanan Kibar ve Delioğlu balkonun camekanını açarak kendilerini boşluğa bırakarak kurtuldu.