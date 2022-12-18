MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çaycı Hüseyin'in acı günü! Annesi hayatını kaybetti

Çaycı Hüseyin'in acı günü! Annesi hayatını kaybetti

18.12.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oynadığı 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Çaycı Hüseyin' karakterine can veren ve şimdilerde 'Kuruluş Osman' dizisinde rol alan oyuncu Alpaslan Özmol'un annesi hayatını kaybetti. Acı haberi 'Kuruluş Osman' dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ verdi. İşte haberin detayları...

Çaycı Hüseyin'in acı günü! Annesi hayatını kaybetti

Bir zamanlar 'Çocuklar Duymasın' adlı dizide 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile tanınan Alpaslan Özmol annesini kaybetti. Acı haberi ise Özmol'un şimdilerde rol aldığı 'Kuruluş Osman' dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

avs

Bozdağ yaptığı paylaşımda, "Kuruluş Osman dizimizin oyuncularından Alpaslan Özmol'un kıymetli annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, Alpaslan Özmol'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. (DHA)

Çaycı Hüseyin'in acı günü Çaycı Hüseyin'in acı günü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’den olay Kubilay Aka açıklamasıYalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’den olay Kubilay Aka açıklaması
Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdiAleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi
Anahtar Kelimeler:
Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol çocuklar duymasın kuruluş osman mehmet bozdağ Oyuncu anne karakteri

En Çok Okunan Haberler

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Dünya rekoru kırıldı! Görenler gözlerine inanamıyor...

Dünya rekoru kırıldı! Görenler gözlerine inanamıyor...

Bülent Turan'dan çok konuşulacak altılı masa sözleri!

Bülent Turan'dan çok konuşulacak altılı masa sözleri!

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Hatay Kırıkhan'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Hatay Kırıkhan'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Bahçeli'den gündem yaratacak sözler! "Kılıçdaroğlu'na operasyon için harekete geçtiler"

Bahçeli'den gündem yaratacak sözler! "Kılıçdaroğlu'na operasyon için harekete geçtiler"

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.