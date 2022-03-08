Cayır cayır yağ yakıyor! Kilo vermek isteyenler bu 5’liyi yanınızdan ayırmayın

Özellikle kilo verenler için anahtar konumda olan yağ yakımı, gerçekleşmesi zor işlerden biridir. Yağ yakmak için mucize çözümler yerine etkili besinlerle kilo vermeyi kolaylaştırabilirsiniz. Piyasada çok miktarda bulunan yağ yaktığı iddia edilen ürünler muhtemelen kilo probleminizi yok etmeyecek. Bununla birlikte, yağ yaktığı iddia edilen ürünler genellikle etkisizdir ve hatta zararlı olabilir. Kilo kaybı için mucize bir hap yoktur. “Doğal takviyeler” bile yağ kaybını garanti edemez.

Unutmayın herkesin metabolizması farklıdır. Hiç kimseye özel “mucize” yağ yakıcı yoktur. Ancak metabolizmayı hızlandırmaya destek olabilecek besinler vardır. Unutmadan; kilo vermenin en etkili yolu düzenli uyku, daha az stres, düzenli egzersiz ve besin açısından zengin, dengeli beslenmedir. Herhangi bir takviyeye başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışın.

KAFEİN

Kafein, kahve, yeşil çay ve kakao çekirdeklerinde yaygın olarak bulunan bir maddedir. Aynı zamanda piyasada bulunan birçok yağ yakma takviyelerinin içeriğinde bulunan popüler bir bileşendir. Kafein, metabolizmanızı artırmanıza ve vücudunuzun daha fazla yağ yakmasına yardımcı olabilir. Araştırmalar, kafeinin metabolizmanızı 1 ila 2 saat içinde geçici olarak %16'ya kadar artırabildiğini gösteriyor.

YEŞİL ÇAY ÖZÜ

Yeşil çay özü, sadece yeşil çayın konsantre halidir. Yeşil çay özü, her ikisi de yağ yakmanıza yardımcı olabilecek bileşikler olan kafein ve polifenol epigallokateşin gallat (EGCG) açısından zengindir. Bu iki bileşik birbirini tamamlar ve termojenez adı verilen bir süreçle yağ yakmanıza yardımcı olabilir. Basit bir ifadeyle, termojenez, vücudunuzun ısı üretmek için kalori yaktığı bir süreçtir. Yeşil çay ve kafein kombinasyonunun, tek başına kafeinden yaklaşık 65, plasebodan ise 80 daha fazla kalori yaktığı ortaya çıktı.

PROTEİN TOZU

Protein yağ yakmak için inanılmaz derecede önemlidir. Yüksek protein alımı, metabolizmanızı hızlandırarak, iştahınızı azaltır ve yağ yakmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca vücudunuzun kas kütlesini korumasına yardımcı olur. Protein ayrıca açlık hormonu ghrelin seviyelerini düşürürken, tokluk hormonlarının seviyelerini artırarak iştahınızı azaltabilir.

İhtiyacınız olan tüm proteini, protein açısından zengin gıdalardan alabilseniz de birçok insan günlük olarak yeterince protein alamıyor. Protein tozu takviyeleri, protein alımınızı artırmanın uygun bir yoludur. Bununla birlikte, özellikle kilo vermeye çalışıyorsanız, şeker ve katkı maddeleri açısından düşük bir protein takviyesi seçmek önemlidir.

ÇÖZÜNEBİLİR LİF

İki farklı lif türü vardır: Çözünür ve çözünmez. Çözünür lif, sindirim sisteminizdeki suyu emer ve viskoz jel benzeri bir madde oluşturur. İlginç bir şekilde, araştırmalar çözünür lifin iştahınızı azaltarak yağ yakmanıza yardımcı olabileceğini göstermiştir. Çözünür lif, yiyeceklerden aldığınız kaloriyi azaltarak yağ yakmanıza da yardımcı olabilir.

YOHİMBİN

Yohimbin, Orta ve Batı Afrika'da bulunan bir ağaç olan Pausinystalia yohimbe'nin kabuğunda bulunan bir maddedir. Genellikle afrodizyak olarak kullanılır, ancak yağ yakmanıza yardımcı olabilecek özelliklere de sahiptir. 20 seçkin futbolcuyu kapsayan bir araştırma, günde iki kez 10 mg yohimbin almanın, vücut yağlarının ortalama %2,2'sini yalnızca 3 hafta içinde atmasına yardımcı olduğunu buldu. Bu sporcuların zaten oldukça zayıf olduğunu unutmayın, bu nedenle vücut yağında %2,2'lik bir azalma önemlidir

Yohimbin kullanmaya başlamadan önce adrenalin seviyenizi yüksek tuttuğu için mide bulantısı, anksiyete, panik atak ve yüksek tansiyon gibi yan etkilere neden olabileceğini unutmamalısınız.



