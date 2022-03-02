Tuvalet alışkanlığınız yüzünden canınızdan olabilirsiniz

Her yıl binlerce erkek prostat kanserinden etkilenir. Yavaş şekilde gelişen ve bu sırada çok az belirti gösteren prostat kanseri konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Bir uzman, tuvalet alışkanlıklarınızın aslında öldürücü bir kanserin işareti olabileceğini öne sürüyor.

PROSTAT KANSERİ NEDİR?

Prostat, sadece erkeklerin sahip olduğu ceviz büyüklüğünde küçük bir bezdir. Prostat kanseri, erkek üreme sisteminin bir parçası olan prostat bezi hücrelerinin anormal ve kontrolsüz şekilde çoğalması neticesinde ortaya çıkan kötü huylu tümöral oluşumlar olarak tanımlanır. Prostat kanseri olan birçok insan için semptomlar uzun yıllar ortaya çıkmayabilir.

PROSTAT KANSERİ BELİRTİLERİ

Dr. Jiri Kubes, bazı belirtilere karşı insanların bilinçlendirilmesi gerektiğine inanıyor. Dr. Kubes, "Kendinizi düzenli olarak gece geç saatlerde aniden tuvalete gitme ihtiyacıyla uyanıyorsanız, prostatınızda yolunda gitmeyen bir şeyler olabilir. Hastalarımızda sıklıkla gördüğümüz bir diğer semptom, idrara çıkmada zorluk veya zayıf bir akışın yanı sıra idrarda veya menide kan olmasıdır.”

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

İyi haber şu ki, prostat kanseri yeterince erken teşhis edilirse genellikle tedavi edilebilir, bu nedenle erkeklerin neye dikkat etmeleri gerektiğini bilmesi hayati önem taşıyor. Prostat her yaşta ortaya çıkabilir. Ancak, 50 yaşın üzerindeki erkeklerin ekstra önem vermesi gerekmektedir.

GÖRMEZDEN GELİNMEMESİ GEREKEN TUVALET ALIŞKANLIKLARI

Dr. Jiri Kubes, kişinin tuvalet rutininin asla göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor. Prostat kanserinin semptomları ayrıca prostat büyümesine bağlı olabilir. Bu genellikle sağlığınız için ciddi bir risk değildir.

PROSTAT KANSERİ BELİRTİLERİ

İdrar yapma güçlüğü

İdrar akışında kuvvet azalması

Menide ya da idrarda kan görülmesi

Boşalma esnasında ağrı

Kasık bölgesinde rahatsızlık hissi

Kemik ağrıları

Sertleşme bozukluğu

Prostat kanserini haber veren bu belirtiler bazen iyi huylu prostat büyümesinin bir göstergesi de olabilir. Prostat bezinin büyümesine bağlı olarak gelişen benign prostatik hiperplazinde (prostatın iyi huylu büyümesi) de benzer belirti ve şikayetler görülebilir. Eğer prostat kanseri vücudun başka bölgelerine ve organlarına yayıldıysa, o alanla ilgili belirtiler de verebilir.



