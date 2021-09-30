CDC acil olarak duyurdu! ABD'de hamilelere kritik uyarı

Kovid-19 aşısının hamileler ve bebekleri için faydalarının bilinen ya da potansiyel risklerden daha yüksel olduğunu belirten CDC, ayrıca sağlık yetkilileri ve uzmanlarına hamileleri aşıların önemi konusunda bilgilendirmeleri için çağrıda bulundu.

CDC Direktörü Rochelle P. Walensky, "Hem özel hem de stresli bir dönem olabilen hamilelikte pandemi aileler için bir endişe kaynağı oldu. Hamilelerin veya Hamile kalmayı düşünenlerin, kendi ve bebeklerinin sağlığını korumak için Kovid-19 aşıları hakkında doktorlarıyla konuşmalarını şiddetle tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 70

CDC, ABD’deki hamilelerin yalnızca yüzde 31’inin Aşı olduğuna dikkati çekerken, aşılananlar arasında etnik köken bakımından farklılıklar dikkati çekti.

Kurumun yayınladığı verilere göre hamileyken en çok aşı olan kesim yüzde 45,7 ile Asya kökenliler iken bu oran siyahlarda yalnızca yüzde 15,6 oldu.

27 Eylül'e kadar ülkede 125 bin hamile Kovid-19’a yakalandı, bunların 22 bini yoğun bakımda tedavi gördü ve 161’i hayatını kaybetti.

CDC'nin açıklamasında, Kovid-19 semptomları gösteren hamilelerin, diğerlerine göre yoğun bakım riskinin iki kat, ölüm riskininse yüzde 70 yüksek olduğu belirtilirken Kovid-19’un erken doğum ve ölü doğum gibi kompikasyonlara yol açabileceği de vurgulandı. (AA)



