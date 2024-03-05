Çekik gözleri ve uzun kafasıyla bir gören bir daha baktı! İnanılmaz görüntü... 'Gizemli fetüs' panik yarattı

MYNET-DIŞ HABERLER Kolombiya'da keşfedilen bir fetüse ait olduğu tahmin edilen kalıntılar heyecan uyandırdı. Uzaylı araştırmacısı Josep Guijarro, bu kalıntıları dünya dışı varlık olarak adlandırma konusunda temkinli hareket ettiğini dile getirdi. Guijarro, fetüste genellike dünyadaki memelilerde görülmesi beklenen göbek bağına dikkat çekti.

Uzaylı araştırmacısı Josep Guijarro, yaratığın her iki tarafında da 10 adet kaburga bulunduğunu tespit etti. Toplam kaburga sayısının insanların sahip olduğundan iki kaç az olması ise, belirli bir genetik bozukluğa sahip bir memelinin fetüsü olabileceğini düşündürdüğünü ifade etti. Guijarro, fetüsü 'insansı' olarak tanımlamayı tercih ettiğini söyledi.