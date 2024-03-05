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    4. Çekik gözleri ve uzun kafasıyla bir gören bir daha baktı! İnanılmaz görüntü... 'Gizemli fetüs' panik yarattı

    Çekik gözleri ve uzun kafasıyla bir gören bir daha baktı! İnanılmaz görüntü... 'Gizemli fetüs' panik yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.03.2024 09:59
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    Kolombiya'da bilim adamlarının bir 'uzaylı' ya da yıllar önce Dünya'da yaşamış 'minik insansı' bir uygarlığa ait olabileceğine inandıkları gizemli bir fetüs keşfedildi. Gizeminin henüz çözülemediği yaratığın uzun bir kafatasına ve çekik gözlere sahip olması görenleri şaşkına çevirdi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Kolombiya'da keşfedilen bir fetüse ait olduğu tahmin edilen kalıntılar heyecan uyandırdı. Uzaylı araştırmacısı Josep Guijarro, bu kalıntıları dünya dışı varlık olarak adlandırma konusunda temkinli hareket ettiğini dile getirdi. Guijarro, fetüste genellike dünyadaki memelilerde görülmesi beklenen göbek bağına dikkat çekti.

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    Uzaylı araştırmacısı Josep Guijarro, yaratığın her iki tarafında da 10 adet kaburga bulunduğunu tespit etti. Toplam kaburga sayısının insanların sahip olduğundan iki kaç az olması ise, belirli bir genetik bozukluğa sahip bir memelinin fetüsü olabileceğini düşündürdüğünü ifade etti. Guijarro, fetüsü 'insansı' olarak tanımlamayı tercih ettiğini söyledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Kolombiya
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