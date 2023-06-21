Cem Belevi ekip arkadaşlarıyla birbirine girdi! Şoke eden iddialar: Önce 'kadeh fırlattı' sonra...

Birçok başarılı şarkıya imza atan ünlü isim Cem Belevi geçtiğimiz günlerde İzmir’de konser verdi. Belevi’nin konserde orkestrasındaki kişilerle gerginlik yaşadığı ve kavga ettiği iddia edildi.

Snob Magazin’in haberine göre ünlü popçu sesle alakalı sorun yaşadığını söyleyerek orkestradakilerle gerginlik yaşadı. Gerginliğin detayları ile ilgili şaşırtan açıklamalar gündem oldu.

Cem Belevi’nin ekip arkadaşlarına önce kadeh fırlattığı daha sonra ise ceketini attığı iddia edildi. Yaşanan gerginliğin ardından Belevi'nin ekip arkadaşları işi bıraktıklarını sosyal medyadan duyurdu.

Belevi'nin orkestra çalışanlarından Eren Koçalan, "Uzun yıllardır beraber çalıştığımız Cem Belevi ile tüm orkestra olarak yollarımızı ayırdık. Herkese PROFESYONEL hayatında başarılar" paylaşımını yaptı.

