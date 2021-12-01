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  4. Cem Davran meşhur Sevda Demirel-Hande Ataizi kavgası ve tokat olayının perde arkasını anlattı!

Cem Davran meşhur Sevda Demirel-Hande Ataizi kavgası ve tokat olayının perde arkasını anlattı!

01.12.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Cem Davran, 22 yıl önce Türk magazin tarihine damga vuran Sevda Demirel-Hande Ataizi kavgası ve tokat olayının iç yüzünü anlattı. Davran, "Sevda Demirel'in olduğu program canlı değildi ama kanal yayınlandı bunu. Herkesin gözü önünde olduğu için verildi bu da" dedi.

Türkiye televizyonlarında 22 yıl önce tartıştığı Hande Ataizi’ne 'Ne dedin sen?' diyerek tokat atan Sevda Demirel, magazin tarihine geçmişti. Programın sunucularından Cem Davran da kavga eden ikiliyi sakinleştirmeye çalışmıştı.

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Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına, usta oyuncu Erkan Can ile birlikte konuk olan Cem Davran, yıllar önce yaşanan tokat olayının gerçeklerini anlattı.

"SEVDA DEMİREL'İN HANDE ATAİZİ'NE TOKAT ATTIĞI PROGRAM CANLI DEĞİLDİ"

İki Kere Kiki isimli programın canlı olmadığını ve kavganın yaşandığı bölümün banttan yayınlandığını söyleyen Cem Davran şu şekilde konuştu:

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"Hande Ataizi ile yaptığımız İki Kere Kiki programını ben yazdım. Bunun adı yanlış yazıldı o yüzden öyle kaldı. Aslında İki Kere İki idi. O zamanlar ben şov yapıyordum. Şov karakterlerinin kıyafeti vardı. Sevda Demirel'in olduğu program canlı değildi. Ama o zamanlar magazin kameraları program kayıtlarına girebiliyordu. Yapımcı görüntüler daha sonradan verilecek dendi ve kanal yayınlandı bunu. Herkesin gözü önünde olduğu için verildi bu da. Talihsiz bir olaydı bu da. Sevda Demirel kalktı gitti. Başka konuk aldık. Hande Ataizi toparlandı sonra programa geri döndü. O zamanlar herkes şoka girmişti. Programdan çıktıktan sonra 'Ben ne yapıyorum, ben tiyatrocuyum' demiştim. O da aslında teatral bir işti. Bir şov programıydı. Sonrasında çok da güzel bölümler çektik."

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Anahtar Kelimeler:
Cem Davran Hande Ataizi Sevda Demirel
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