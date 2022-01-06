MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cem Yılmaz'dan Trabzonspor'un esprili Edin Visca paylaşımına yanıt: Güzel şeylere hasretiz

Cem Yılmaz'dan Trabzonspor'un esprili Edin Visca paylaşımına yanıt: Güzel şeylere hasretiz

06.01.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, yeni transferi Edin Visca için Cem Yılmaz’ın Diamond Elite Platinum Plus gösterisinden bir sahnesinden esinlenerek bir video çekti. Trabzonspor'un esprili paylaşımını kendi hesabından alıntılayan Cem Yılmaz da "Trabzonspor’un bu paylaşımında beni anması çok mutlu etti. Güzel şeylere hasretiz" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'ın son gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus' Netflix'te yayınlanmaya başladı. Trabzonspor da Başakşehir’den transfer ettiği Edin Visca için çektiği videoda Cem Yılmaz'ın gösterisindeki bir espriden esinlendi.

VISCA O TÜRKÜYÜ SÖYLEDİ!

Bordo-mavili kulübün paylaşımında tecrübeli futbolcu Karadeniz Bölgesinin sevilen şarkısı olan Çay Elinden Öteye'yi seslendirirken Cem Yılmaz'a da göndermede bulunuldu. Trabzonspor'un Twitter'dan yaptığı eğlenceli paylaşım sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

CEMM

"BENİ ÇOK MUTLU ETTİ, GÜZEL ŞEYLERE HASRETİZ"

Fenerbahçe taraftarı olan Cem Yılmaz, Trabzonspor'un Edin Visca paylaşımını alıntılayarak "Trabzonspor’a hayırlı ugurlu olsun." dedi. Yılmaz diğer bir paylaşımında ise "Trabzonspor’un bu paylaşımında beni anması çok mutlu etti. Güzel şeylere hasretiz. Trabzonspor’a hayırlı ugurlu olsun" ifadelerini kullandı.

cem1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çapkın manken yıllar sonra ortaya çıktıÇapkın manken yıllar sonra ortaya çıktı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilikten açıklama geldiSosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilikten açıklama geldi
"Bir depoya 915 TL ödedim" Akaryakıt zammı isyanına Şahan'dan yanıt!"Bir depoya 915 TL ödedim" Akaryakıt zammı isyanına Şahan'dan yanıt!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Cem Yılmaz Edin Visca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gofret içinden çıkan kağıt 10 aylık bebeği canından ediyordu

Gofret içinden çıkan kağıt 10 aylık bebeği canından ediyordu

AGİ ücretleri ile ilgili flaş iddia! Açıklama gelecek

AGİ ücretleri ile ilgili flaş iddia! Açıklama gelecek

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

TikTok'ları sosyal medyayı sallayan savcı açığa alındı

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

Biden'dan 6 Ocak mesajı: Böyle bir sahne hiç görülmemişti

Biden'dan 6 Ocak mesajı: Böyle bir sahne hiç görülmemişti

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Sevgilisini gören manken sandı!

Sevgilisini gören manken sandı!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

RTÜK harekete geçmişti! Fox TV'den sürpriz karar

RTÜK harekete geçmişti! Fox TV'den sürpriz karar

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı şef ceketini giydi

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! Sevilen yarışmacı şef ceketini giydi

Programa çıkmadı! Kötü haber geldi

Programa çıkmadı! Kötü haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.