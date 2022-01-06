Cem Yılmaz'dan Trabzonspor'un esprili Edin Visca paylaşımına yanıt: Güzel şeylere hasretiz

Cem Yılmaz'ın son gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus' Netflix'te yayınlanmaya başladı. Trabzonspor da Başakşehir’den transfer ettiği Edin Visca için çektiği videoda Cem Yılmaz'ın gösterisindeki bir espriden esinlendi.

VISCA O TÜRKÜYÜ SÖYLEDİ!

Bordo-mavili kulübün paylaşımında tecrübeli futbolcu Karadeniz Bölgesinin sevilen şarkısı olan Çay Elinden Öteye'yi seslendirirken Cem Yılmaz'a da göndermede bulunuldu. Trabzonspor'un Twitter'dan yaptığı eğlenceli paylaşım sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

"BENİ ÇOK MUTLU ETTİ, GÜZEL ŞEYLERE HASRETİZ"

Fenerbahçe taraftarı olan Cem Yılmaz, Trabzonspor'un Edin Visca paylaşımını alıntılayarak "Trabzonspor’a hayırlı ugurlu olsun." dedi. Yılmaz diğer bir paylaşımında ise "Trabzonspor’un bu paylaşımında beni anması çok mutlu etti. Güzel şeylere hasretiz. Trabzonspor’a hayırlı ugurlu olsun" ifadelerini kullandı.



