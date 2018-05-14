MAGAZİN

Cem Yılmaz sorulan garip soruya bakın ne dedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2018 15:49 | Son Güncelleme

Şu sıralar Defne Samyeli ile birlikteli konuşulan Cem Yılmaz'a hayranı tarafından şaşırtan bir soru yöneltildi

Cem Yılmaz sorulan garip soruya bakın ne dedi

Etiler'de bir restaurantta görüntülenen Cem Yılmaz'a, "Sevgiliniz isterse Instagram'ı kapatır mısınız?' sorusu yöneltildi.

Cem Yılmaz ise, "Kapatmam ama dükkanı kapatırım" diyerek esprili bir cevap verdi.

DEFNE SAMYELİ CEM YILMAZ AŞKI TAM GAZ DEVAM

Geçen hafta Cem Yılmaz'ın evinde sabahlayan Defne Samyeli'nin komedyenle olan aşkı bütün hızıyla devam ediyor. İkili dün akşam Emirgan'da bulunan bir mekan çıkışı kameralara yansıdı.

Bir süredir Defne Samyeli ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Samyeli'ye bir jest yaparak kızını yeni çekeceği sinema filminin kadrosuna almıştı. Yeni aşık çiftler önceki gece 'Gizli Kalsın' isimli mekan çıkışı objektiflere yansıdı.

Kendisini görüntüleyen kameraları fark etmeyen Cem Yılmaz, yeni aşkı Defne Samyeli ve yanında bulunan bir arkadaşı ile aracına geçerek evlerinin yolunu tuttu.

Röportaj yerine 'kürtaj' diyen amca yine ortaya çıktı!Röportaj yerine 'kürtaj' diyen amca yine ortaya çıktı!
Devlet Bahçeli'den 24 Haziran açıklaması!Devlet Bahçeli'den 24 Haziran açıklaması!
Öğretmen skandalının görüntüleri ortaya çıktıÖğretmen skandalının görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
defne samyeli Cem Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

24 Haziran seçimleri iptal mi edilecek? Çok konuşulacak iddia

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Adil Öksüz açıklaması: Abes ile iştigal

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Adil Öksüz açıklaması: Abes ile iştigal

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cannes güzelleri! Herkes onlara baktı!

Cannes güzelleri! Herkes onlara baktı!

Kaygısızlar'ın 'Burcu'sunun son halini görenler tanıyamadı

Kaygısızlar'ın 'Burcu'sunun son halini görenler tanıyamadı

'Bülent arabayı E5’te kenara çekip 10 dakika ağladı'

'Bülent arabayı E5’te kenara çekip 10 dakika ağladı'

Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdıran kişilerin cezası belli oldu

Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini sızdıran kişilerin cezası belli oldu

Serdar Bilgili'ye babalık davası! Nazlı Çelik'le yeni evliyken...

Serdar Bilgili'ye babalık davası! Nazlı Çelik'le yeni evliyken...

Çağla Şıkel estetikli mi?

Çağla Şıkel estetikli mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.